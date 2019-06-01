الرئيس الإيراني حسن روحاني يرحب بحوار "مبني على الاحترام " مع واشنطن

أ ف ب (أرشيف)

رحب الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت بعودة المحادثات مع الولايات المتحدة، إذا أظهرت الاحترام واتبعت المعايير الدولية، رافضا الحوار مع الإدارة الأمريكية تحت الضغط.

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نقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله اليوم السبت إن إيران قد تجري محادثات إذا أظهرت الولايات المتحدة الاحترام واتبعت المعايير الدولية، لكن طهران لن تدخل في مفاوضات تحت ضغط.

ما مدى جدية إيران في العودة إلى الحوار مع واشنطن؟

ونددت طهران مرارا بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية وقالت إن ذلك يمثل خرقا للقواعد الدولية ورفضت العقوبات الأمريكية وقالت إنها محاولة لترهيب الجمهورية الإسلامية للموافقة على إجراء محادثات بشأن اتفاق جديد.

ونقلت فارس عن روحاني قوله "نحن نؤيد المنطق والمحادثات إذا جلس (الطرف الآخر) باحترام على طاولة المفاوضات واتبع القواعد الدولية لا أن يصدر أمرا بالتفاوض".

ودخلت إيران والولايات المتحدة في مواجهة محتدمة الشهر الماضي بعد عام من انسحاب واشنطن من اتفاق بين إيران والقوى العالمية لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.

وأعادت واشنطن فرض العقوبات العام الماضي وشددتها في مايو/أيار وأمرت كل الدول بوقف واردات النفط الإيراني. وفي الأسابيع الأخيرة أشارت أيضا إلى المواجهة العسكرية قائلة إنها بصدد إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط ردا على تهديد إيراني.

هل تكفي تصريحات روحاني لعودة الحوار مع واشنطن؟

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاق 2015 النووي لم يكن قويا بدرجة كافية وإنه يريد إجبار إيران على التفاوض على اتفاق جديد. وتحدث بعض المسؤولين الأمريكيين عن إمكانية إجراء محادثات جديدة. وقال ترامب يوم الاثنين "لديها (إيران) فرصة لتكون دولة عظيمة بنفس القيادة... نحن لا نبحث عن تغيير النظام، أريد فقط توضيح ذلك".

من جهته، قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الأربعاء إن إيران لن تتفاوض مع واشنطن بعد أن أشار روحاني إلى أن المحادثات قد تكون ممكنة إذا رُفعت العقوبات.

وفي كلمة اليوم السبت لمجموعة من الرياضيين الإيرانيين، أشار روحاني إلى تصريحات ترامب في الآونة الأخيرة وأشار إلى أنها تمثل تغييرا عن تصريحات العام الماضي شجعت على تغيير النظام في إيران.

وقال روحاني "نفس العدو الذي أعلن أن هدفه العام الماضي تدمير جمهورية إيران الإسلامية اليوم يؤكد صراحة على أنه لا يريد أن يفعل أي شيء لنظامنا... إذا تمسكنا بالأمل في الحرب مع أمريكا فسننتصر".

فرانس 24/ رويترز