الجيش الإسرائيلي يطلق صواريخ من الجولان على سوريا

أ ف ب/ أرشيف

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الأحد أنه هاجم مواقع عسكرية سورية ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من سوريا باتجاه جبل الشيخ في مرتفعات الجولان. ومن جانبها، أفادت وكالة الأنباء السوريّة الرسميّة "سانا"،أن الدّفاعات الجوّية السوريّة تصدت فجر الأحد "لأهداف جوّية معادية" أُطلقت من إسرائيل باتّجاه "مواقع" في جنوب غرب دمشق.

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قال الجيش الإسرائيلي الأحد أنه هاجم مواقع عسكرية سورية ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من سوريا باتجاه جبل الشيخ في مرتفعات الجولان التي تحتلها الدولة العبرية.

وأكد الجيش في بيان أنه "يعتبر النظام السوري مسؤولا عن كل نشاط ضد إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية وسيعمل بشكل حازم ضد أي اعتداء".

وأضاف أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا باتجاه جبل الشيخ، موضحا أن الجيش استهدف "بطاريتي مدفعية وعدة مواقع رصد واستخبارات في منطقة الجولان بالإضافة إلى بطارية دفاع جوي من طراز أس أيه2".

وتابع أنه "خلال الغارات تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في أعقاب اطلاق قذائف مضادة لطائرات سورية دون رصد سقوط القذائف داخل إسرائيل".

ومن جهته، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه أمر بالقصف الإسرائيلي ردا على إطلاق القذيفتين. وقال "لن نسمح بإطلاق النار على أراضينا".

الدّفاعات الجوّية السوريّة تتصدى

ومن جانبها، أفادت وكالة الأنباء السوريّة الرسميّة "سانا"، أن الدّفاعات الجوّية السوريّة تصدت فجر الأحد "لأهداف جوّية معادية" أُطلقت من إسرائيل باتّجاه "مواقع" في جنوب غرب دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنّه "في تمام السّاعة 3,22 (بالتوقيت المحلّي) من فجر اليوم الأحد (...) ظهرت بعض الأهداف الجوّية المعادية قادمة من اتّجاه الجولان المحتلّ".

وأكد المصدر "على الفور، قامت دفاعاتنا الجوّية بالتصدّي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق".

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ صواريخ استهدفت "تمركزات ومستودعات للإيرانيّين وحزب الله اللبناني تقع ضمن قطاعات عسكريّة تابعة لقوّات النظام" في منطقة الكسوة في جنوب غرب العاصمة.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفةً مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

فرانس24/ أ ف ب