لبنان: مقتل رجلي أمن وجنديين في هجوم على دورية أمن

هاجم شخص دورية لقوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس بشمال لبنان مساء الاثنين، كما ألقى قنبلة على قوات الأمن في مبنى حكومي، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الأمن وجنديين، وفق ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. وقام المهاجم بتفجير نفسه بعد أن تحصن في مبنى حاصره رجال الأمن والشرطة.

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ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن متشددا هاجم دورية لقوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس بشمال البلاد مساء اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الأمن وجنديين.

وأبلغ مصدران أمنيان رويترز أن الشرطة والجيش يحاصران المهاجم في مبنى بعد أن ألقى قنبلة على قوات الأمن في مبنى حكومي وأطلق النار على دورية.

وذكر أحد المصدرين أن المسلح فجر نفسه وأنه سبق وكان مسجونا بتهمة الانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية".

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وأكد الجيش اللبناني الهجوم ومقتل أحد الجنديين وقال إن المهاجم أطلق النار أيضا على مركز للقوات الأمنية.

وتقول السلطات اللبنانية إنها أحبطت عددا من الهجمات في السنوات الأخيرة، بعضها مرتبط بالصراع عبر الحدود في سوريا.

واستهدف متشددون مناطق في لبنان بهجمات بالقنابل بين عامي 2013 و2016، لكن مسؤولين قالوا إن الوضع الأمني تحسن منذ ذلك الحين.

فرانس24/ رويترز