اليمن: قتلى وجرحى في معارك عنيفة بين الحوثيين وقوات التحالف قرب حدود السعودية

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أكدت مصادر عسكرية يمنية الخميس أن تصعيدا كبيرا للعمليات الحربية في الضالع وتعز والجوف والمنطقة الحدودية مع السعودية، أدى إلى سقوط عشرات القتلى وإصابة آخرين، فيما أعلن التحالف عن تحقيق مكاسب جديدة في صعدة أحد المعاقل الرئيسية للحوثيين.

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ذكرت مصادر عسكرية يمنية الخميس لفرانس24، أن عشرات القتلى والجرحى بينهم مدنيون سقطوا إثر تصعيد كبير للعمليات الحربية خاصة في الضالع، تعز، الجوف، والمنطقة الحدودية مع السعودية.

وأعلن الحوثيون أن مقاتليهم حققوا تقدما ميدانيا واسعا شمالي محافظة الجوف، بينما أكدت القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، تحقيق مكاسب جديدة في محافظة صعدة المعقل الرئيسي لجماعة الحوثيين، المدعومة من إيران.

وتحدثت مصادر ميدانية عن مقتل 38 مقاتلا وإصابة العشرات من الجانبين خلال المعارك الطاحنة في المحافظتين الحدوديتين، والتي شاركت فيها مقاتلات حربية ومروحيات أباتشي بسلسلة غارات مكثفة دعما لتحالف الحكومة.

وفي الضالع، قالت القوات الحكومية والجنوبية المدعومة من الإمارات، إن 26 مسلحا حوثيا قتلوا إثر هجوم بري شمالي المحافظة، في حين قتل ثلاثة مدنيين وأصيب آخرون بغارة منسوبة للتحالف جنوبي المحافظة الجنوبية المضطربة.

كما قتل طفل قنصا برصاص الحوثيين غربي مدينة تعز المحاصرة حيث استمرت الأعمال القتالية هناك على ضراوتها، على وقع تصاعد الخروقات المتبادلة في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.

فرانس24/ عدنان الصنوي