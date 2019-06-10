سوريا: الأكراد يسلمون 12 طفلا يتيما من عائلات الجهاديين لفرنسا

أ ف ب/أرشيف

وصل 12 طفلا يتيما من عائلات جهاديين فرنسيين وطفلان هولنديان إلى باريس قادمين من سوريا بعد أن طالبت باريس باستعادتهم. وكان الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية عبد الكريم عمر قد أعلن على تويتر عن تسليم هؤلاء الأطفال إلى فرنسا وهولندا.

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أفاد مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا بأن 12 طفلا يتيما من عائلات أفراد في تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى فرنسا واثنين آخرين إلى هولندا.

وكتب الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر على حسابه على "تويتر"، "بناء على طلب الحكومة الفرنسية"، سلمت الإدارة الذاتية الأحد 12 يتيما فرنسيا من عائلات التنظيم إلى وفد من وزارة الخارجية الفرنسية في بلدة عين عيسى شمال البلاد. وأشار إلى أنه تم أيضا تسليم طفلين هولنديين لوفد من وزارة الخارجية الهولندية.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن الأطفال، وهم ثاني مجموعة من الأطفال أعيدت من سوريا إلى فرنسا منذ مارس/آذار، والذين وصلوا إلى باريس بما فيهم الطفلان الهولنديان، كانوا "معزولين وضعفاء"، مشيرة إلى أن بعضهم مرضى أو يعانون من سوء التغذية.

فرانس24/أ ف ب