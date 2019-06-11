القضاء الإيراني يوافق على الإفراج عن لبناني متهم بالتجسس للولايات المتحدة

أ ف ب - أرشيف

أعلنت وكالة أنباء إيرانية، نقلا عن المتحدث باسم السلطة القضائية، أن محكمة إيرانية وافقت على الإفراج المشروط عن لبناني اتهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة اعتقل في 2015 وقضى ثلث مدة السجن وسيسلم إلى السلطات اللبنانية. وكانت إيران قد تحدثت عن "علاقات عميقة" بين اللبناني و"أوساط عسكرية واستخباراتية أميركية".

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وافق القضاء الإيراني على إفراج مشروط عن لبناني حكم عليه بالسجن عشر سنوات في عام 2016 لاتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، حسب وكالة أنباء إيرانية الثلاثاء.

ونقلت "ميزان أونلاين" عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، أن "المحكمة ذات الصلة وافقت على الإفراج المشروط عن نزار زكا وسيسلم إلى السلطات اللبنانية".

وتابع أنه "وفقا للقانون، إذا أتمّ الذين حوكموا بما يصل إلى عشر سنوات سجنا، ثلث المدة على الأقل، وأظهروا حسن سلوك" يمكن الإفراج عنهم إفراجا مشروطا.

وأشار إسماعيلي إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون طلب "بكتاب" الإفراج عن زكا، وقال حزب الله إن ذلك سيكون "مناسبا".

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المتحدث أن "العملية قضائية بالمطلق ولا يوجد أي موقف سياسي فيها".

وكان نزار زكا (51 عاما) اعتقل في سبتمبر/أيلول عام 2015 خلال زيارة لإيران، وكان في ذلك الوقت مقيما في الولايات المتحدة. وحكم عليه في يوليو/تموز 2016 بالسجن 10 سنوات بتهمة "التجسس" لصالح واشنطن.

وقالت طهران آنذاك إن زكا تربطه "علاقات عميقة مع الأوساط العسكرية والاستخباراتية الأميركية".

وفي سبتمبر/أيلول العام 2017، أكد القضاء الإيراني في الاستئناف عقوبة السجن عشرة أعوام بحق زكا، وكذلك مواطن أميركي ومواطنين إيرانيين أميركيين بتهمة "التعاون" مع الولايات المتحدة.

فرانس24 / أ ف ب