السعودية تسقط طائرتين بدون طيار أطلقهما الحوثيون باتجاه قاعدة عسكرية

أ ف ب - أرشيف

أعلنت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن أن قوات الدفاع السعودية قد اعترضت وأسقطت طائرتين دون طيار أطلقهما الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية. وقال الحوثيون عبر قناة ناطقة باسمهم إن الطائرتين كانتا تستهدفان قاعدة الملك خالد الجوية الواقعة على مقربة من خميس مشيط. وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على الرياض مستخدمين الطائرات بدون طيار.

إعلان اقرأ المزيد

أسقطتالقوات السعوديةطائرتين بدون طيار أطلقتا من اليمن، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن التحالف الذي تقوده الرياض، فيما يكثف الحوثيون، المدعومون من إيران، هجماتهم على المملكة.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قد تمكنت مساء اليوم الاثنين من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط".

وكان الحوثيون قد ذكروا عبر قناة المسيرة الناطقة باسمهم أنهم استهدفوا قاعدة الملك خالد الجوية بالقرب من خميس مشيط.

ويأتي ذلك بينما ذكرت الوكالة السعودية أن مقاتلات التحالف "كثفت غاراتها الجوية على تعزيزات وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي عبس وحرض شمال محافظة حجة شمالي غرب اليمن".

وكثّف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم بطائرات بدون طيار ضد المملكة.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا بين المتمرّدين الحوثيين المتّهمين بتلقي الدعم من إيران، والقوّات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وقد تصاعدت حدّة هذا النزاع مع تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 دعما للحكومة المعترف بها.

فرانس24/أ ف ب