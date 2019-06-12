دمشق تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لصواريخ إسرائيلية استهدفت جنوب البلاد

أ ف ب (أرشيف)

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا تصدي الدفاعات الجوية للجيش السوري صباح الأربعاء، لصواريخ إسرائيلية استهدفت تل الحارة في المنطقة الجنوبية قرب مرتفعات الجولان، مشيرة إلى أن الهجوم أدى لأضرار مادية دون إيقاع خسائر بشرية.

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أسقطت الدفاعات الجوية السورية عددا من الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت منطقة في جنوب البلاد في ساعة مبكرة الأربعاء، وفقا لوكالة سانا الرسمية.

وأفادت الوكالة "تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عددا منها" مشيرة إلى أن الهجوم وقع حوالي الساعة الثانية فجرا (11,00 ت غ) على المنطقة القريبة من مرتفعات الجولان.

كما ذكرت سانا بأن "الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي خسائر بشرية". وتابعت "العدو الإسرائيلي بعد عدوانه بعدد من الصواريخ بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش".

ونادرا ما تعلن دمشق عن المواقع التي تستهدفها الدولة العبرية. لكن منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011 قامت تل أبيب باستهداف مواقع للجيش السوري وأهداف إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وتعود عمليات القصف الإسرائيلية الأخيرة في سوريا إلى مطلع يونيو/حزيران. وقصف الجيش الإسرائيلي حينها مواقع عدة تابعة للجيش السوري وقوات تقاتل الى جانبه في سوريا ما تسبب بمقتل 15 عنصرا من هذه القوات، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي مايوا/أيار قصفت إسرائيل محافظة القنيطرة جنوب سوريا.

وفي 17 مايو/أيار المنصرم، استهدفت الدفاعات الجوية السورية "أجساما مضيئة" مصدرها إسرائيل وأسقطت عددا منها، وفق وكالة الأنباء السورية. وفي 13 نيسان/أبريل، تصدت الدفاعات الجوية السورية لقصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة مصياف في محافظة حماة بوسط سوريا وأسقطت صواريخ عدة، بحسب سانا.

كما استهدف قصف إسرائيلي في الآونة الأخيرة مدينة حلب في شمال سوريا، حيث طال القصف، وفق المرصد، مستودعات ذخيرة تابعة لمقاتلين إيرانيين، ما أسفر عن مقتل سبعة مقاتلين.

فرانس24/ أ ف ب