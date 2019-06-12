السعودية: إصابة 26 مدنيا من جنسيات مختلفة بجروح في هجوم نفذه الحوثيون على مطار "أبها"

أ ف ب/أرشيف

أعلن التحالف العربي الذي تقوده الرياض في اليمن، انفجار "مقذوف" أطلقه الحوثيون على مطار "أبها" الأربعاء، ما أدى إلى إصابة 26 مدنيا من جنسيات مختلفة بجروح. وكان الحوثيون أعلنوا إطلاق صاروخ كروز على المطار الواقع جنوب السعودية.

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أصيب 26 مدنيا من جنسيات مختلفة بجروح في ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء في انفجار "مقذوف" أطلقه الحوثيون اليمنيون على مطار "أبها" في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وفق ما أفاد التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن.

وأعلن الحوثيون في وقت سابق عبر قناة "المسيرة" المتحدثة باسمهم أنه أنهم هاجموا المطار بصاروخ كروز مؤكدين أنه أصاب "الهدف بدقة"، بينما قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية، العقيد تركي المالكي إن السلطات لم تحدد بعد طبيعة الجسم المقذوف المستخدم في الهجوم.

ومن بين المصابين ثلاث نساء هن سعودية وهندية ويمنية بالإضافة إلى ثمانية أطفال، على ما أفاد المالكي.

وأكد بيان التحالف العربي أن "المقذوف" سقط في صالة القدوم في المطار الذي "يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".

وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم بطائرات من دون طيار ضد المملكة.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا بين الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وتصاعدت حدة هذا النزاع مع تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في مارس/آذار 2015 دعما للحكومة المعترف بها.

وأدى النزاع إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.

فرانس24/ أ ف ب