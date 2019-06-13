تعرض ناقلات نفط في خليج عمان إلى هجوم

أ ف ب

تلقى الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين نداءي استغاثة من ناقلتي نفط قال إنهما تعرضتا إلى هجوم في خليج عمان صباح الخميس. وذكرت وكالة "أس أند بي- بلاتس"أن سفينة تدعى "فرونت آلتير" اشتعلت فيها النيران قرب خليج عمان، في حين أكدت شركة "بي أس أم" لإدارة السفن أن ناقلة نفط تابعة لها تعرضت إلى حادثة أمنية وأنه تم إنقاذ 21 شخصا كانوا على متنها.

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أعلن الأسطول الخامس الأمريكي أنه تلقى "نداءي استغاثة" صباح الخميس من ناقلتي نفط "تعرضتا لهجوم" في خليج عُمان. وقال الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين في بيان "نحن على علم بهجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان".

وأضاف "تلقت القوات البحرية الأمريكية في المنطقة نداءي استغاثة منفصلين عند الساعة 6,12 صباحا بالتوقيت المحلي والثاني عند الساعة 7,00 صباحا". وأكد أن "سفن البحرية الأمريكية منتشرة في المنطقة وتقدم المساعدة".

وأوردت وكالة "أس أند بي- بلاتس" نقلا عن عدد من المصادر في مجال النقل البحري في آسيا أن واحدة من السفن تدعى "فرونت آلتير" وبنيت عام 2016 وترفع علم جزر مارشال، اشتعلت فيها النيران بالقرب من خليج عمان.

بينما أعلنت شركة "بي أس أم" لإدارة السفن في سنغافورة أن واحدة من ناقلاتها وتحمل اسم "كوكوكا كوريجوس" كانت هدفا ل "حادثة أمنية"، وأن أفراد الطاقم وهم 21 شخصا تركوا السفينة وتم إنقاذهم.

وذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية باللغة الإنكليزية على تويتر في وقت سابق أنه تم استهداف ناقلتي نفط في بحر عُمان.

النرويج تؤكد تعرض ناقلة تابعة لها لهجوم

وكانت السلطات البحرية النروجية قد أكدت تعرض ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النروجية لـ"هجوم" صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

كما أفادت الهيئة النروجية للشؤون البحرية في بيان أن هجوما استهدف سفينة أخرى هي "كوكوكا كوريجوس" في المنطقة البحرية ذاتها.

وأشارت إلى أن النيران مشتعلة في الناقلة "فرونت ألتير" البالغة زنتها حوالي 110 ألف طن فيما وصلت فرق الإغاثة إليها.

ودعت السلطات البحرية السفن النروجية لتوخي "اليقظة والحذر الشديدين" في المنطقة.

والشهر الماضي، تعرّضت أربع سفن، ناقلتا نفط سعوديّتان وناقلة نفط نروجيّة وسفينة شحن إماراتيّة لأضرار في "عمليّات تخريبيّة" قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز ، بحسب أبوظبي.

وارتفعت أسعار النفط الخميس بعد أن أوردت خدمة معلومات شحن تديرها البحرية البريطانية عن "حادثة" في خليج عمان.

وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إن "المملكة المتحدة وشركاءها يقومون حاليا بالتحقيق".

وارتفعت أسعار النفط العالمية 4% فورا بعد ورود التقارير عن "هجوم".

فرانس 24/أ ف ب