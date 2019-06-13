اليمن: التحالف بقيادة السعودية يقصف مواقع للحوثيين غرب وشمال صنعاء

أ ف ب/أرشيف

شنت طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن الخميس غارات جوية ضد مواقع للحوثيين في محيط العاصمة صنعاء، غداة هجوم صاروخي شنه الحوثيون على مطار أبها جنوب المملكة، وأدى إلى إصابة 26 شخصا بجروح.

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ذكر سكان وتلفزيون المسيرة التابع للحوثيين أن طائرات للتحالف العربي الذي تقوده السعودية قصفت مناطق في محيط العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الخميس.

وتأتي الضربات الجوية بعد يوم من هجوم صاروخي شنه الحوثيون على مطار أبها المدني في جنوب المملكة أمس الأربعاء، أسفر عن إصابة 26 شخصا.

التحالف يشن غارات على صنعاء ردا على هجوم مطار أبها

وأفاد تلفزيون المسيرة بأن غارات استهدفت ثلاثة مواقع، تتضمن أهدافا عسكرية لقوات الحوثيين، على مشارف صنعاء.

وأفاد سكان بأن الغارات استهدفت معسكرات في غرب وشمال المدينة.

ولم يصدر بعد تأكيد من التحالف بشأن الضربات.

واتهمت المملكة غريمتها في المنطقة إيران بأنها أمرت الحوثيين بشن هجوم أبها محذرة من "عواقب وخيمة".

وكتب نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على تويتر أن استهداف المطار "تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها".

The continuation of the Iranian regime’s aggression and reckless escalation, whether directly or through its militias will result in grave consequences. The international community must carry out it's responsibility to avoid this outcome. Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) June 12, 2019

ويحارب التحالف العربي المدعوم من الغرب حركة الحوثي التي تدعمها إيران في اليمن منذ 2015، عندما تدخل في محاولة لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة، بعدما أطاح بها الحوثيون من العاصمة في أواخر 2014.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز