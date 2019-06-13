الأمم المتحدة تدين الهجوم على ناقلتي النفط في الخليج وبومبيو يتهم إيران

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الخميس خلال جلسة لمجلس الأمن، من اندلاع نزاع كبير في الخليج "لا يتحمله العالم" منددا بتعرض ناقلتي نفط لهجوم في خليج عمان. وحمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران المسؤولية عن الهجوم.

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ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الخميس بهجومين يرجح أن ناقلتي نفط تعرضت لهما اليوم الخميس في خليج عمان، محذرا من أن العالم لا يستطيع تحمل نزاع كبير في منطقة الخليج.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن حول التعاون بين المنظمة الدولية وجامعة الدول العربية، قال غوتيريس "أدين أي هجوم على سفن مدنية". ودعا إلى "تقصي الحقائق" وتحديد الجهة "المسؤولة" عن الهجوم، مضيفا "إذا كان هناك شيء لا يستطيع العالم تحمله، فهو اندلاع مواجهة كبيرة في منطقة الخليج".

"It is the assessment of the U.S. government that Iran is responsible for today's attacks in the Gulf of Oman...."@StateDept @SecPompeo pic.twitter.com/sTIB0p1kCE Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران "مسؤولة" عن استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان الخميس بعد شهر من استهداف أربع سفن، بينها ثلاث ناقلات نفط، قبالة سواحل الإمارات. وقال بومبيو في تصريح أمام الصحافيين في واشنطن إن "حكومة الولايات المتحدة تعتبر أن جهورية إيران الإسلامية مسؤولة عن هجومي اليوم في خليج عمان".

وأضاف أن اتهاماته تستند إلى جملة من الأمور هي: معلومات جمعتها أجهزة الاستخبارات و"الأسلحة التي استخدمت" في الهجومين والهجمات السابقة التي استهدفت سفن شحن في المنطقة واتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها، وواقع أن أيا من الجماعات الموالية لإيران في المنطقة ليس لديه وسائل "على هذا القدر من التطور".

ما هو الرد الأمريكي المتوقع على هجمات الخليج؟

واعتبر الوزير الأمريكي أن هدف إيران من هذه الهجمات هو منع النفط من عبور مضيق هرمز.

بدروه، قال القائم بأعمال السفير الأمريكي في الأمم المتحدة جوناثان كوهين إنه "من غير المقبول من أي طرف مهاجمة السفن التجارية"، محجما عن اتهام إيران مباشرة. لكنه تابع أن "إيران تظل التهديد الأكبر للسلام والأمن الإقليميين والمنخرطة في عدة أنشطة تلحق الضرر بالمنطقة".

وبناء على طلب الولايات المتحدة، قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيناقش الخميس الوضع في الخليج في أعقاب أنباء عن تعرض ناقلتي نفط لهجوم في خليج عمان. وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن استهداف ناقلات النفط والهجمات على السعودية تعد "تطورات خطيرة".

فرانس 24/أ ف ب