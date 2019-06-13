المرشد الأعلى الإيراني يلتقي رئيس الوزراء الياباني آبي في زيارة غير مسبوقة

أ ف ب

الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مؤتمر صحافي في طهران، الأربعاء 12 حزيران/يونيو 2019

استقبل آية الله علي خامنئي الخميس في طهران رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في لقاء غير مسبوق، يأتي في ظل توتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء ياباني إلى طهران منذ الثورة الإسلامية في 1979 . وكان شينزو آبي قد التقى الأربعاء الرئيس الإيراني حسن روحاني .

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استقبل آية الله علي خامنئي صباح الخميس في طهران رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أول رئيس وزراء ياباني يلتقي المرشد الأعلى للجمهورية منذ الثورة الإسلامية في 1979.

وكُتب في رسالة على حساب خامنئي الرسمي على تويتر أرفقت بصورة للرجلين "خلال اللقاء مع شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني".

وآبي الذي التقى الأربعاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، هو أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ الثورة الإسلامية في 1979.

وتأتي زيارة آبي وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة ما يثير مخاوف من تفجر الوضع في الخليج وقلق على مستقبل الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم في فيينا في 2015 بعد انسحاب واشنطن الأحادي منه في أيار/مايو 2018.

فرانس24 / أ ف ب