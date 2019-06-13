نتانياهو يقترح إنشاء مستوطنة جديدة في الجولان تحمل اسم ترامب

أ ف ب (أرشيف)

اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنشاء مستوطنة جديدة في هضبة الجولان المحتلة تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ما أعلن الخميس مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

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أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي اليوم الخميس أن مجلس الوزراء سيجتمع الأحد في هضبة الجولان المحتلة، للتصويت على تسمية مستوطنة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد اعترف بسيادة الدولة العبرية على هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل في 1967.

ولا تعترف الأمم المتحدة بضم إسرائيل للجولان وتعتبرها قوة احتلال.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن "رئيس الوزراء سيعرض على الحكومة التصويت على إنشاء بلدة جديدة في الجولان باسم الرئيس ترامب".

وأضاف "أن مجلس الوزراء سيجتمع في هضبة الجولان هذا الأحد من أجل شكر الرئيس ترامب على اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستوطنة الجديدة ستحمل اسم "مرتفعات ترامب".

ولا يزال نحو 18 ألف سوري يقيمون في الجولان المحتل يرفض معظمهم الجنسية الإسرائيلية، مع نحو 20 ألف مستوطن يهودي.

فرانس24/أ ف ب