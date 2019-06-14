الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع لحماس في غزة ردا على إطلاق صاروخ

أ ف ب / أرشيف

شنت إسرائيل ضربات على غزة ردا على إطلاق صاروخ على مدينة سديروت في جنوب الدولة العبرية ردا، حسب الجيش الإسرائيلي، على صواريخ أطلقت من القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف ليل الخميس الجمعة مواقع لحماس في غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع الذي تسيطر عليه الحركة الإسلامية.

وقال الجيش "ليلا قامت مقاتلات وطائرات إسرائيلية بقصف عدد من المواقع الإرهابية لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة"، موضحا أن بين الأهداف قواعد عسكرية. ولم يعرف ما إذا كانت هذه الضربات قد أدت إلى إصابات.

وحمل الجيش الإسرائيلي مجددا حماس "مسؤولية" كل ما يجري في القطاع المحاصر.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت أن صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط مساء الخميس على مبنى في مدينة سديروت في جنوب الدولة العبرية دون أن يسفر انفجاره عن وقوع إصابات. وقالت بلدية سديروت في بيان إن المبنى كان فارغا لحظة سقوط الصاروخ.

من جهته أكد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق عمير بيريتس للإذاعة الإسرائيلية العامة الجمعة "لو أطلق الصاروخ قبل ساعات لأحدث كارثة".

وقالت الشرطة الإسرائيلية أن الصاروخ أحدث أضرارا بالمبنى بعدما "أصابه بكل قوته".

شن الجيش الإسرائيلي فجر الخميس على موقع عسكري تابع لحركة لحماس في جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع للمرة الأولى منذ مطلع أيار/مايو.

فكانت تلك المرة الأولى التي يطلق فيها صاروخ من غزة على إسرائيل منذ إطلاق مئات الصواريخ في أوائل أيار/مايو الماضي في مواجهة عسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين استمرت ليومين وخلفت 25 قتيلا فلسطينيا وأربعة إسرائيليين.

فرانس24/أ ف ب