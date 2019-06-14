طهران تنفي الاتهامات الأمريكية التي تحملها مسؤولية الهجومين في بحر عمان

نفت طهران الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة بشأن الهجومين اللذين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عمان، حيث تحمل واشنطن إيران المسؤولية. وتضمن بيان رسمي لوزارة الخارجية الإيرانية "أن هذه الاتهامات لا أساس لها، وأن إيران قامت "بمساعدة السفينتين المنكوبتين و"إنقاذ" طاقميهما. وفي نفس السياق اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن بالقيام بـ"تخريب دبلوماسي".

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أكدت إيران الجمعة أن الاتهامات الأمريكية التي تحمل الجمهورية الإسلامية "مسؤولية" الهجومين اللذين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عمان "لا أساس لها". حيث شدد ناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان رسمي "ردا على اتهامات الأمريكيين التي لا أساس لها"، على أن إيران قامت "بمساعدة" السفينتين المنكوبتين و"بإنقاذ" طاقميهما.

من جانبها اتهمت طهران واشنطن بالقيام بـ"تخريب دبلوماسي". حيث كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر أن "انتهاز الولايات المتحدة فورا الفرصة لتطلق مزاعم ضد إيران (بدون) دليل مادي أو ظرفي يكشف بوضوح أنهم (واشنطن وحلفاءها العرب) انتقلوا إلى الخطة باء: التخريب الدبلوماسي (...) وتمويه #الإرهاب_ الاقتصادي_ ضد_ إيران".

"الفيديو الذي نشرته الولايات المتحدة...يؤكد أن إيران ليست متورطة"

والخميس ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بهجومين يرجح أن ناقلتي نفط تعرضت لهما اليوم الخميس في خليج عمان، محذرا من أن العالم لا يستطيع تحمل نزاع كبير في منطقة الخليج.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن حول التعاون بين المنظمة الدولية وجامعة الدول العربية، قال غوتيريس "أدين أي هجوم على سفن مدنية". ودعا إلى "تقصي الحقائق" وتحديد الجهة "المسؤولة" عن الهجوم، مضيفا "إذا كان هناك شيء لا يستطيع العالم تحمله، فهو اندلاع مواجهة كبيرة في منطقة الخليج".

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران "مسؤولة" عن استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان الخميس بعد شهر من استهداف أربع سفن، بينها ثلاث ناقلات نفط، قبالة سواحل الإمارات. وقال بومبيو في تصريح أمام الصحافيين في واشنطن إن "حكومة الولايات المتحدة تعتبر أن جهورية إيران الإسلامية مسؤولة عن هجومي اليوم في خليج عمان".

وتابع أن اتهاماته تستند إلى جملة من الأمور هي: معلومات جمعتها أجهزة الاستخبارات و"الأسلحة التي استخدمت" في الهجومين والهجمات السابقة التي استهدفت سفن شحن في المنطقة واتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها، وواقع أن أيا من الجماعات الموالية لإيران في المنطقة ليس لديه وسائل "على هذا القدر من التطور".

واعتبر الوزير الأمريكي أن هدف إيران من هذه الهجمات هو منع النفط من عبور مضيق هرمز.

فرانس24/ أ ف ب