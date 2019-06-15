الإمارات تطالب المجتمع الدولي بحماية الملاحة في مياه الخليج

أ ف ب

طالبت الإمارات المجتمع الدولي السبت بحماية الملاحة في مياه الخليج بعد أن تعرضت ناقلتا نفط نرويجية ويابانية الخميس لهجمات لم يحدد مصدرها فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه يوميا نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرا.

إعلان اقرأ المزيد

نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قوله السبت في مؤتمر صحفي في العاصمة البلغارية صوفيا "على المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة"، بعد أن تعرضت الخميس ناقلتا نفط لهجمات في بحر عمان.

وكانت ناقلتا نفط نرويجية ويابانية تعرضتا الخميس لهجمات لم يحدد مصدرها فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه يوميا نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرا.

منطقتنا هي الشريان الأساسي للطاقة في العالم

وبحسب الوزير الإماراتي "المنطقة هي الشريان الأساسي للطاقة في العالم ولا نريد أن يكون لهذا تكرار في المنطقة بين فترة وأخرى لكي نزدهر ونستقر".

ويأتي ذلك بعد شهر على تعرض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط في 12 أيار/مايو لعمليات "تخريبية" لم يكشف عمن يقف خلفها. ووجهت واشنطن في حينها أصابع الاتهام إلى طهران التي نفت أي مسؤولية لها بالأمر.

للمزيد: البنتاغون يعتمد على فيديو في اتهام إيران بوقوفها وراء الهجوم على ناقلة نفط

وحول الهجوم الشهر الماضي، قال الوزير الإماراتي إن "الأدلة التي جمعناها نحن وزملاؤنا من دول أخرى تشير بوضوح إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه والتقنية التي تم استخدامها والتوقيت والمعلومات التي جمعت قبل العملية واختيار الأهداف بدقة بحيث لا يتم غرق أو تسريب نفط من هذه السفن".

وأضاف "هذه القدرات غير موجودة عند جماعات خارجة عن القانون.. هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة.. ولكن إلى الآن لم نقرر أن هناك أدلة كافية تشير إلى دولة بالذات".

فرانس24/ أ ف ب