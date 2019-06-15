اليمن: قوات التحالف العربي بقيادة السعودية تستهدف مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء

أ ف ب - أرشيف

ردا على الهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي في السعودية، قامت قوات التحالف العربي باستهداف مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء، حسبما أورد التلفزيون السعودي السبت. فيما حذرت "هيومن رايتس ووتش" الحوثيين من ارتكاب جرائم حرب. وأكدت المنظمة أن "الغارات غير المشروعة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لا تبرر أبدا هجمات الحوثيين على المدنيين السعوديين".

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استهدف التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن مواقع عسكرية للحوثيين في العاصمة صنعاء، من بينها أنظمة للدفاع الجوي، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي السعودي السبت.

وجاءت هذه الهجمات عقب هجوم صاروخي شنه الحوثيون على مطار أبها السعودي يوم الأربعاء، والذي قالت السلطات السعودية إنه أدى إلى إصابة 26 شخصا.

وقال متحدث باسم التحالف يوم الجمعة إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت وأسقطت خمس طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

"رايتس ووتش" تحذر الحوثيين من ارتكاب جرائم حرب

واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قصف الحوثيين لمطار أبها يمكن أن يرقى إلى مصاف "جريمة حرب".

وقال نائب مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مايكل بايج إن "على الحوثيين أن يوقفوا فورا كل الهجمات على البنى التحتية المدنية في السعودية". وأضاف أن "الغارات غير المشروعة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لا تبرر أبدا هجمات الحوثيين على المدنيين السعوديين".

وقال مسؤول في الطيران المدني السعودي إن السلطات لا تزال تحقق في ما أعلنه الحوثيون من أنهم أطلقوا "صاروخ كروز" باتجاه المطار. ويعتبر خبراء أنه في حال تم تأكيد ذلك، فإن هذا الهجوم يمثل قفزة كبيرة في القدرات العسكرية للحوثيين. وأكد المسؤول أن بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ لم تتمكن من اعتراض هذا الصاروخ.

وكانت السعودية قد اتهمت الخميس غريمتها في المنطقة إيران بأنها هي من أمر الحوثيين بشن الهجوم على مطار أبها الأربعاء، وحذرت من "عواقب وخيمة".

وكتب نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على تويتر، إن استهداف المطار "تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها".

وأكد الأمير خالد نجل العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز وشقيق وزير الدفاع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن "وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه المليشيات الإرهابية".

فرانس24/أ ف ب/ رويترز