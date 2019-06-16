القضاء الإسرائيلي يدين زوجة رئيس الحكومة نتانياهو بتهمة الاحتيال واستغلال أموال الدولة

أ ف ب / أرشيف

دان القضاء الإسرائيلي سارة نتانياهو زوجة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الأحد بتهمة الاحتيال واستغلال أموال الدولة، والتصريح كذبا بعدم توافر الطعام في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء. وتعود القضية إلى 2018 حيث اتهمت زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بالاحتيال وخيانة الأمانة.

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أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في إسرائيل أن القضاء الإسرائيلي دان الأحد زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بـ"الاحتيال واستخدام أموال الدولة" لدفع أثمان وجبات طعام، وذلك في إطار صفقة اعتراف بالتهم الموجهة إليها.

وأدينت سارة نتانياهو في إطار قضية اتهمت فيها في يونيو/حزيران 2018 بالاحتيال وخيانة الأمانة، لاستخدامها أموال الدولة ودفع مبالغ لقاء وجبات طعام والتصريح كذبا بعدم توافر طهاة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية قد أبلغت في 2017 أنه يمكن إحالة سارة نتانياهو إلى المحاكمة بسبب سوء استخدام الأموال العامة.

وقال وقتها بيان للوزارة إن "النائب العام أبلغ محامي السيدة سارة نتانياهو زوجة رئيس الوزراء أنه يدرس إمكانية تقديمها للمحاكمة بسبب حصولها على منافع شخصية"، وذلك "بالاحتيال وإساءة الائتمان في قضية طلب وجبات طعام ثمينة لمآدب خاصة أنفقت عليها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة بلغت نحو 359 ألف شيكل أي نحو 102 ألف دولار في مقري إقامة الزوجين الرسمي والخاص".

فرانس24/ أ ف ب