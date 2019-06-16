نتانياهو يدشن مستوطنة باسم ترامب في الجولان

أ ف ب

نتانياهو (اليمين) والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان (يسارًا) أثناء افتتاح مستوطنة ترامب في الجولان. 16 يونيو حزيران 2019

عقب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي سبق واحتللتها إسرائيل من سوريا خلال حرب عام 1967، نفذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد وعده بتدشين مستوطنة في مرتفعات الجولان المحتلة باسم "رامات ترامب" تكريما لمبادرات الرئيس الأمريكي له.

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بحضور السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان المحتلة باسم "رامات ترامب" تكريما لمجهودات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ثم الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة.

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وقد اعترف دونالد ترامب في 25 مارس آذار بسيادة إسرائيل على الجزء الذي احتلته من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

"الجولان إسرائيلية وستظل كذلك"

وقال نتانياهو "الجولان إسرائيلية وستظل كذلك"، واصفا ترامب بأنه "صديق عظيم لإسرائيل اتخذ قرارات لم يتم اتخاذها سابقا".

وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في خيمة في مرتفعات الجولان بحضور السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، وقرر التصويت لبناء مستوطنة "رامات ترامب" (مرتفعات ترامب) في منطقة تسكنها حاليا أربع عائلات من المستوطنين.

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يعيش نحو 23 ألفا من الدروز السوريين في جزء من هضبة الجولان فضلا عن 25 ألف مستوطن وصلوا اعتبارا من عام 1967.

خارج الخيمة، تم الكشف عن لافتة تحمل اسم المستوطنة بعد فترة وجيزة من الإعلان أمام مسؤولين محليين من اليهود والدروز.

فرانس 24/ أ ف ب