إسرائيل تعلن مشاركتها في مؤتمر البحرين وسط مقاطعة فلسطينية

أ ف ب/ أرشيف

أكدت إسرائيل على لسان وزير خارجيتها على تويتر مشاركتها في مؤتمر البحرين يومي 25 و26 يونيو/حزيران لبحث الجوانب الاقتصادية لخطة سلام ترعاها الولايات المتحدة لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. ولم توضح إسرائيل ما إذا كان سيمثلها مسؤولون سياسيون أو اقتصاديون في هذا المؤتمر الذي يقاطعه الفلسطينيون الذين يعتقدون أن الخطة الأمريكية ستكون منحازة للإسرائيليين.

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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تغريدة على تويتر أن إسرائيل ستشارك في ورشة البحرين التي ستبحث الجوانب الاقتصادية لخطة السلام الأمريكية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكتب كاتس في تغريدته في وقت متأخر الأحد "سيتم تمثيل إسرائيل في ورشة البحرين الاقتصادية بطريقة تتقرر لاحقا".

وأضاف كاتس أن "إسرائيل لديها القدرة على المساهمة في تطوير المنطقة من خلال التكنولوجيا والابتكار وغيرها من الطرق".

مقاطعة فلسطينية لورشة المنامة

السلطة الفلسطينية كانت من جهتها قد أعلنت مقاطعتها المؤتمر، وهي تقاطع أساسا الإدارة الأمريكية منذ إعلان ترامب من جانب واحد نهاية 2017 القدس عاصمة لإسرائيل.

وشهدت العلاقات بين واشنطن والفلسطينيين توترا بعد أن اعترفت إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في أواخر عام 2017.

ولم يوضح مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية ما إذا كان سيتم تمثيل إسرائيل بمسؤولين حكومين أو مسؤولين اقتصاديين". ويقاطع الفلسطينيون ورشة البحرين ويرفضون الخطة الأمريكية التي يعتقدون أنها ستكون منحازة لإسرائيل.

ويفترض أن تكشف ورشة عمل المنامة التي ستعقد يومي 25 و 26 حزيران/يونيو عن الجوانب الاقتصادية للخطة الأمريكية التي وضعها مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر.

وألمح مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات الأحد أن الإعلان عن خطة السلام الأمريكية قد يتأخر إلى تشرين الأول/نوفمبر.

وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن مصر والمغرب والأردن وافقت على الحضور، لكن لم تؤكد أي من الدول الثلاث مشاركتها بعد.

وأعلنت الأمم المتحدة إرسالها نائب منسق شؤون الشرق الأوسط ليمثلها في الورشة.

وأرجئ الإعلان عن خطة السلام الأمريكية التي يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صياغتها لتسوية النزاع مرات عدة. وهي تواجه تشكيكا في فرص توصل ترامب إلى ما أسماه "الاتفاق الأخير".

وحذر وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو من أن الخطة قد تعتبر غير قابلة للتطبيق، وذلك في اجتماع خاص بالزعماء اليهود وفق ما سربت وسائل إعلام أمريكية.

فرانس24/ أ ف ب