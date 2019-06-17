الحوثيون يقصفون مجددا مطار أبها جنوبي السعودية بواسطة طائرات مسيرة

الآثار الناجمة عن هجوم حوثي على مطار أبها السعودي 13 يونيو/حزيران 2019

قالت قناة "المسيرة" الناطقة بلسان حركة الحوثيين اليمنية إن الحركة شنت هجوما جديدا بطائرة مسيرة على مطار أبها بجنوبي السعودية، ما أدى إلى توقف حركة الطيران بالمطار.

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ذكرت الاثنين قناة "المسيرة" اليمنية الناطقة باسم الحوثيين أن الحركة هاجمت مجددا مطار أبها السعودي الواقع جنوبي البلاد بواسطة طائرة مسيرة. ولم تصدر المملكة أية بيانات تؤكد أو تنفي أنباء هذا الهجوم.

وشن الحوثيون عدة هجمات استهدفت مطار أبها منذ يوم الأربعاء عندما أدى هجوم صاروخي ضد نفس المطار إلى إصابة 26 شخصا. وقالت حركة الحوثي يوم السبت إنها شنت هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبها وجازان بجنوب السعودية.

فرانس24/ رويترز