وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في المحكمة

أ ف ب

توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد ظهر الاثنين إثر غيابه عن الوعي خلال حضوره جلسة محاكمة في قضية تخابر كان متهما فيها. وذكر مصدر قضائي وآخر أمني أن "مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل الى المستشفى حيث توفي" عن عمر ناهز 68 عاما.

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أعلن مصدر قضائي وآخر أمني عن وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد ظهر الاثنين بعد أن فقد وعيه أثناء حضوره جلسة محاكمة في إحدى القضايا المتهم فيها.

وقال المصدران إن "مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل إلى المستشفى حيث توفي" عن عمر ناهز 68 عاما.

وكان مرسي يحضر جلسة إعادة محاكمته مع 23 آخرين في قضية "التخابر مع قوى أجنبية" بينها حماس وقطر.

وقد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في المحاكمة الأولى في حزيران/يونيو 2015 إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.

أردوغان يشيد بـ "الشهيد" محمد مرسي إثر وفاته

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "الشهيد" محمد مرسي، الرئيس المصري الإسلامي السابق الذي توفي الاثنين وكان أحد أبرز داعميه. وقال أردوغان لمجموعة من الصحافيين في إسطنبول "رحم الله شهيدنا وشقيقنا مرسي".

وانقطعت العلاقات في شكل شبه كامل بين تركيا ومصر منذ إطاحة الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي بالرئيس الإسلامي مرسي في 3 تموز/يوليو 2013. وبات السيسي رئيسا لمصر في حزيران/يونيو 2014.

ودان أردوغان بقوة عملية الإطاحة بمرسي ودعا للإفراج عن سجناء "الإخوان المسلمون" في مصر.

مرسي أول رئيس ينتخب ديمقراطيا في مصر

ويعد مرسي، الذي تولى الرئاسة في العام 2012 بعد أكثر من عام على الثورة التي أطاحت بسلفه حسني مبارك، أول رئيس انتخب ديمقراطيا في مصر.

مداخلة تامر عز الدين من القاهرة بعد وفاة محمد مرسي

وأطاح الجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013 بمرسي عقب تظاهرات ضخمة طالبت برحيله واحتجزه ثم أحاله إلى المحاكمة في قضايا عدة.

وألغت محكمة النقض في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 حكما بإعدامه في قضية "الهروب من السجن" وقررت إعادة محاكمته.

وأطلقت عملية الإطاحة بمرسي المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمون" حملة قمع واسعة قتل فيها مئات من أنصاره ومثلت ضربة موجعة للجماعة.

فرانس24/ أ ف ب