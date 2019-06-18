دفن جثمان الرئيس المصري السابق محمد مرسي في القاهرة دون مراسم تشييع

ووري الثرى الثلاثاء الرئيس المصري السابق محمد مرسي في القاهرة دون مراسم تشييع، بعد ساعات من وفاته عن 68 عاما بعد ظهر الاثنين "أثناء حضوره جلسة محاكمة" في مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة.

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من دون أية مراسم تشييع ووري الثرى الثلاثاء جثمان الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي توفي الاثنين أثناء جلسة محاكمته في قضية تخابر مع جهات أجنبية. وكان محمد مرسي قد غاب عن الوعي خلال جلسة المحاكمة بعد أن تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل إلى المستشفى حيث توفي" عن عمر ناهز 68 عاما.

وقال محامي الرئيس السابق عبد المنعم عبد المقصود لوكالة الأنباء الفرنسية إن مرسي "تم دفنه بحضور أسرته في مدينة نصر في القاهرة بعد تأدية صلاة الجنازة عقب صلاة الفجر في مستشقى سجن طرة" حيث نقل عقب وفاته أثناء حضورة إحدى جلسات محاكمته.

وقال صحفي من وكالة الأنباء الفرنسية إن الشرطة أخرجت كل الصحفيين من المقابر ولم تسمح لهم بتغطية الدفن.

تامر عز الدين مراسل فرانس24 في القاهرة ودفن الرئيس السابق محمد مرسي

وفي بيان بعنوان "اغتيال الرئيس محمد مرسي" نشرته مساء الاثنين على الموقع الإلكتروني لحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، اتهمت جماعة الإخوان المسلمين التي كان ينتمي إليها مرسي، السلطات المصرية "بقتله ببطء".

وفي إشارة إلى ظروف السجن القاسية التي تعرض لها مرسي، قال البيان "وضعوه في زنزانة انفرادية طوال مدة اعتقاله التي تخطت خمس سنوات، ومنعوا عنه الدواء وقدموا له طعاما سيئا ومنعوا عنه الأطباء والمحامين وحتى التواصل مع الأهل، منعوه من أبسط حقوقه الإنسانية، فقد كان الهدف قتله بالبطيء".

وكان النائب العام المصري نبيل صادق ذكر في بيان أنّ "النيابة العامة أخطرت بوفاة مرسي أثناء حضوره جلسة" محاكمته في القضية المتهم فيها بالتخابر مع قوى أجنبية. وأوضح أن مرسي الذي يعدّ أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، طلب الكلمة أثناء الجلسة وتحدث بالفعل "لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة".

وأضاف البيان أنه أثناء وجود مرسي وباقي المتهمين "في القفص سقط مغشياً عليه ونقل على الفور إلى المستشفى حيث تبيّن وفاته". وأكد البيان أنّ مرسي "وصل متوفياً إلى المستشفى في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة (14،50 ت غ)".

"سكتة قلبية"

بعيد منتصف الليل أكد التلفزيون المصري الرسمي أن محمد مرسي توفي نتيجة "سكتة قلبية". وعندما توفي، كان مرسي يحضر جلسة محاكمة في القضية التي يواجه فيها اتّهامات بـ"التخابر مع قوى أجنبية" من بينها حماس وقطر. وقد صدر بحقّه حكم بالسجن المؤبّد في المحاكمة الأولى في حزيران/يونيو 2015 إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت باعادة المحاكمة.

وفي ردود الفعل على وفاته، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان من أبرز داعمي مرسي، الرئيس السابق بـ"الشهيد" ثم أكد في خطاب أن "التاريخ لن يرحم أبدا الطغاة الذين أوصلوه إلى الموت عبر وضعه في السجن والتهديد بإعدامه".

كما أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن "بالغ الأسى" إثر وفاة مرسي بينما نعت حركة حماس مرسي بعد "مسيرة نضالية طويلة قضاها في خدمة مصر وشعبها وقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

ويعد مرسي، الذي تولى الرئاسة في العام 2012 بعد أكثر من عام من الثورة التي أطاحت سلفه حسني مبارك، أول رئيس انتخب ديمقراطيا في مصر. وأطاح الجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013 مرسي عقب تظاهرات ضخمة طالبت برحيله، وتم احتجازه ثم أحيل إلى المحاكمة في قضايا عدة.

وألغت محكمة النقض في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 حكما بإعدامه في قضية أخرى تعرف "بالهروب من السجن" وقررت إعادة محاكمته.

وأطلقت عملية الإطاحة بمرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين حملة قمع واسعة قتل فيها مئات من أنصاره ومثلت ضربة موجعة للجماعة.

ومرسي ليس أول قيادي في جماعة الإخوان المسلمين يموت في السجن، إذ توفي المرشد السابق للجماعة مهدي عاكف في أيلول/سبتمبر 2017، وفريد إسماعيل القيادي بالجماعة ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان في أيار/مايو 2015.

فرانس 24/أ ف ب