العراق: استهداف موقع شركات نفطية عالمية في البصرة بصاروخ

أ ف ب / أرشيف

منشأة نفطية في حقل مجنون بمحافظة البصرة في جنوب العراق في 25 آذار/مارس

تعرض موقع شركات نفطية في وقت مبكر من صباح الأربعاء بالبصرة جنوب العراق لهجوم صاروخي، أصيب على إثره عاملان عراقيان. فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم. وتوجد في المنطقة المستهدفة مقرات عدة شركات عالمية.

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استهدف صاروخ في وقت مبكر من صباح الأربعاء موقع مقرات شركات نفطية في البصرة جنوب البلاد، بينها شركة شركة إكسون موبيل الأمريكية. وأصيب شخصان من العمال العراقيين نتيجة ذلك.

وقالت الشرطة العراقية إن الصاروخ أصاب مقرات السكن. وذكر مصدر أمني أن إكسون تعد لإجلاء نحو 20 من موظفيها الأجانب على الفور.

وأجلت إكسون موظفين الشهر الماضي بعد أن قررت الولايات المتحدة سحب المئات من موظفيها الدبلوماسيين من العراق معللة ذلك بتهديدات غير محددة من إيران.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في مجال النفط إن عددا من الشركات العالمية لها مقرات في هذه المنطقة بينها رويال داتش شل وإيني الإيطالية.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها على الهجوم.

فرانس 24/ رويترز