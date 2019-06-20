إيران تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية اخترقت مجالها الجوي

أ ف ب/ أرشيف

أفاد التلفزيون الإيراني الخميس أن الدفاع الجوي للحرس الثوري أسقط طائرة مسيرة أمريكية اخترقت أجواء الجمهورية الإسلامية. فيما نفى الجيش الأمريكي أن تكون إحدى طائراته المسيرة حلقت في السماء الإيرانية.

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ذكر التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني أسقط الخميس "طائرة تجسس أمريكية مسيرة"، اخترقت المجال الجوي للجمهورية الإسلامية.

وأضاف أن هذه الطائرة المسيرة، وهي من طراز غلوبال هوك (تصنعها الشركة الأمريكية نوثروب غرونمان)، "تم إسقاطها بنيران الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري" في محافظة هرزمكان جنوب إيران، إلا أن التلفزيون الرسمي لم يعرض أي صور للطائرة.

فيما نفى الجيش الأمريكي أن تكون هناك أي طائرة أمريكية حلقت فوق المجال الإيراني.

إيران تسقط طائرة مسيرة أمريكية

وصعد الجيش الأمريكي الأربعاء اتهاماته لإيران بالمسؤولية عن هجوم على ناقلة نفط يابانية في بحر عمان في 13 حزيران/يونيو.

وتعرضت هذه الناقلة إضافة إلى سفينة أخرى نروجية الخميس الماضي لهجومين، عندما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز.

ووقع الهجومان بعد شهر من تعرض ناقلتي نفط سعوديتين وناقلة نروجية وسفينة شحن إماراتية لعمليات "تخريبية". ووجهت واشنطن آنذاك أصابع الاتهام إلى طهران أيضا التي نفت كذلك أي مسؤولية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز