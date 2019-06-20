التحالف يتوعد بإجراءات عاجلة لردع الحوثيين بعد قصف منشأة حيوية جنوب السعودية

أ ف ب/ أرشيف

توعد التحالف العربي بقيادة السعودية باتخاذ "إجراءات صارمة وعاجلة وآنية لردع" الحوثيين، بعد تعرض منشآت حيوية جنوب المملكة لقصف بـ"مقذوف" حسبما أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، فيما قال الحوثيون إنهم استخدموا صاروخ "كروز" في الهجوم الذي لم يوقع ضحايا بشرية أو أضرارا مادية.

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أطلق الحوثيون "مقذوفا" باتجاه محطة لتحلية المياه في جنوب السعودية، بعد أسبوع على هجوم مماثل استهدف مطارا في منطقة قريبة، حسبما أعلن التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن الخميس.

وأعلن المتحدث باسم التحالف العقيد الركن طيار تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "سقط مقذوف معاد بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق، ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو تلفيات"، مشيرا إلى أن الهجوم وقع مساء الأربعاء.

من جهتهم، أعلن الحوثيون عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمهم أنه تم "قصف محطة الكهرباء بالشقيق في جيزان" بصاروخ "كروز"، وقد "أصاب هدفه بدقة عالية". وتقع محطة الكهرباء بالقرب من محطة تحلية المياه.

وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترامب بحصول ضربة على السعودية. وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان "تم إطلاع الرئيس على تقارير حول هجوم بصاروخ على المملكة العربية السعودية"، وأضافت "نحن نراقب الوضع عن كثب ونواصل المشاورات مع شركائنا وحلفائنا".

الحوثيون يعلنون استخدام صاروخ باليستي من طراز "بدر"

ووقع الهجوم بعد أسبوع على استهداف الحوثيين مطار أبها في جنوب المملكة بـ"مقذوف"، ما أدى إلى إصابة 26 شخصا بجروح. وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية خلال الأيام الماضية إسقاط ثماني طائرات مسيرة على الأقل كانت تستهدف المملكة.

في نفس السياق، شدد المالكي على أن التحالف سيتخذ "إجراءات صارمة وعاجلة وآنية لردع هذه الميليشيا الإرهابية"، في إشارة الى الحوثيين، منددا بتكرار الهجمات ضد المنشآت المدنية في المملكة. وتابع "هذا قد يرقى إلى جريمة حرب".

وبحسب المتحدث، فإن الهجوم على محطة تحلية المياه "يثبت أيضا حصول هذه الميليشيا الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعم وممارسته للإرهاب العابر للحدود".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اعتبرت الأسبوع الماضي أن قصف الحوثيين مطار أبها يمكن أن يرقى إلى مصاف "جريمة حرب"، ودعت الحوثيين إلى أن وقف فوري لكل الهجمات على "البنى التحتية المدنية في السعودية".

فرانس24/ أ ف ب