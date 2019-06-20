تركيا: السجن مدى الحياة لـ24 شخصا بينهم قائد سلاح الجو السابق في قضية الانقلاب الفاشل

أ ف ب/ أرشيف

أدان القضاء التركي 24 شخصا بينهم القائد السابق لسلاح الجو ومستشار سابق لأردوغان بالسجن مدى الحياة بقضية الانقلاب الفاشل في 2016. ووجهت لهؤلاء تهمة "محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري" وقتل 139 شخصا ومحاولة "اغتيال الرئيس".

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قضت محكمة تركية الخميس بالسجن مدى الحياة ضد 24 شخصا، بمن فيهم قائد سلاح الجو السابق ومستشار سابق للرئيس رجب طيب أردوغان، بعد إحدى المحاكمات الرئيسية للمتهمين بتدبير الانقلاب الفاشل في عام 2016.

ومن بين هؤلاء، حكم على 17 شخصا بالسجن المؤبد 141 مرة، لإدانتهم "بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري" وقتل 139 شخصا و"محاولة اغتيال الرئيس"، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الحكومية.

وقالت وكالة الأناضول إن قائد القوات الجوية السابق أكين أوزتورك ومساعد أردوغان السابق علي يازجي من بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.

وفصلت عن القضية ملفات 13 مدعى عليهم، بمن فيهم الداعية فتح الله غولن الذي اتهمته أنقرة بأنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل.

وجرت المحاكمة في سجن سينجان بالقرب من أنقرة، حيث بنيت قاعة ضخمة خصيصا لاستيعاب المحاكمات الضخمة المتصلة بالانقلاب الفاشل.

وتجمع نحو مئة شخص في المحكمة وسط انتشار أمني، وفق مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية.

وأدت محاولة الانقلاب التي وقعت في ليلة 15 إلى 16يوليو/ تموز 2016 إلى مقتل ما يقرب من 250 شخصا، ليس من بينهم منفذي الانقلاب. وتلقي أنقرة باللوم في هذه المحاولة على حليف أردوغان السابق فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ حوالي 20 عاما. وتطالب أنقرة واشنطن بتسليمها غولن الذي ينكر أي دور له.

فرانس24/ أ ف ب