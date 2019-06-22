ترامب يقول إنه لا يسعى لحرب وطهران تؤكد أنها سترد على أي تهديد أمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لحرب فيما صعدت طهران من لهجتها، وقالت إنها سترد على أي تهديد أمريكي وإن أي هجوم على أراضيها ستكون له عواقب مدمرة للمصالح الأمريكية في المنطقة. وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن ترامب الجمعة أنه ألغى في العشر دقائق الأخيرة ضربات جوية ضد إيران.

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حذرت إيران السبت الولايات المتحدة من أن أي هجوم على أراضيها ستكون له عواقب مدمرة للمصالح الأمريكية في المنطقة، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات انتقامية ضد الجمهورية الإسلامية. حيث قال العميد أبو الفضل شكارجي الناطق باسم هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية في مقابلة مع وكالة تسنيم، إن "إطلاق رصاصة واحدة باتجاه إيران سيشعل مصالح أمريكا وحلفائها" في المنطقة.

والجمعة أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات ضد إيران لتفادي وقوع خسائر بشرية كبيرة، مواصلاً في الوقت نفسه التهديد بالرد على طهران التي أسقطت الخميس طائرة مسيرة أمريكية. حيث كتب ترامب في سلسلة تغريدات صباحية "كنا مسلحين ومستعدين ليل (الخميس الجمعة) لضرب ثلاثة مواقع في إيران عندما سألت عن عدد الضحايا" نتيجتها.

وتابع "قبل عشر دقائق من الضربة، أوقفتها" شارحا أن أحد الجنرالات قال له إنه يتوقع سقوط 150 قتيلا من الجانب الإيراني، فخلص إلى أن ذلك سيكون ردا "غير متناسب" على إسقاط طهران طائرة مسيّرة أمريكية.

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ورغم التأكيدات المتكررة من واشنطن وطهران أنهما لا تريدان الحرب إلا أن التصعيد وازدياد وتيرة الحوادث في الخليج تثير مخاوف من اندلاع نزاع، وخصوصا أن كل طرف صعد لهجته وأدلى بتصريحات نارية.

دمار لا مثيل له

وأكد ترامب أيضا أنه لا يريد الحرب مع إيران ولكن إذا نشبت ستؤدي إلى "دمار لا مثيل له من قبل". من جانبه، قال المسؤول الإيراني إن "الوضع الإقليمي اليوم هو لصالح إيران". وتابع "إذا قام العدو وخصوصاً الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة بخطأ إطلاق النار على البارود الذي تقف عليه الولايات المتحدة، فإن مصالحها ستشتعل".

وساهم إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة الخميس في تأجيج حدة التوتر.

من جانبها تؤكد إيران أنها تملك "أدلة موثوقة" تثبت أن الطائرة المسيرة الأمريكية دخلت مجالها الجوي وبعثت برسالة للأمين العام للأمم المتحدة للتنديد بعمل أمريكي "استفزازي" و"خطير جدا". لكن واشنطن نفت ذلك نفيا قاطعا مشددة على أن الطائرة أصيبت في المجال الجوي الدولي. وطلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع مغلق الاثنين لمجلس الأمن الدولي بحسب مصادر دبلوماسية.

وإذ اتهم طهران بـ"رفض انفتاح واشنطن الدبلوماسي"، أكد الموفد الخاص الأمريكي لإيران براين هوك الجمعة أن على طهران لن "ترد على الدبلوماسية بالمثل وليس بالقوة".

إرهاب اقتصادي

أدلى هوك بهذه التصريحات خلال زيارة لقاعدة عسكرية في السعودية حليفة واشنطن وخصم طهران. ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي على تويتر "الإيرانيون يردون على الدبلوماسية بالدبلوماسية وعلى الاحترام بالاحترام وعلى الحرب بدفاع شرس".

وتابع أن "الدبلوماسية" الأمريكية مرادف "للإرهاب الاقتصادي والحرب" ولعدم احترام "الوعود" وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها استدعت السبت القائم بالأعمال الإماراتي - من حيث أقلعت الطائرة المسيرة التي اسقطت - للاحتجاج "بشدة" على "وضع منشآت في تصرف قوات أجنبية لمهاجمة" إيران.

من جهتها أعلنت لندن أن وزير دولة في الخارجية البريطانية سيزور إيران الأحد ليبحث مع مسؤولين إيرانيين كبار التوتر المتصاعد في الخليج، كما أعلنت السبت الخارجية البريطانية.

وسيطلب وزير الدولة المكلف ملف الشرق الأوسط أندرو موريسون "خفض حدة التوتر بصورة عاجلة".

وتضمن بيان لوزارة الخارجية البريطانية أنه سيعرب أيضا عن قلق لندن "حيال سلوك طهران في المنطقة وتهديدها بوقف التزام الاتفاق النووي الذي تبقى بريطانيا ملتزمة به كليا". وتابع البيان "في هذه المرحلة من التوتر الإقليمي المتنامي وخلال فترة حاسمة لمستقبل الاتفاق النووي، تعطي هذه الزيارة فرصة لمواصلة حوار منفتح وصريح وبناء مع الحكومة الإيرانية".

وبدا أن الجنرال أمير علي حاجي زاده قائد سلاح الجو في الحرس الثوري رد الجمعة على تصريحات ترامب التي لمح فيها إلى ارتكاب "خطأ بشري" في الجانب الإيراني. والجمعة عرض حاجي زاده على التلفزيون "حطام" الطائرة بعد انتشالها من "المياه الاقليمية الايرانية".

ويزداد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب واشنطن في أيار/مايو 2018 من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات أميركية قاسية على طهران ما حرم هذا البلد من منافع المعاهدة الاقتصادية.

وتأجج التوتر بعد الهجمات الأخيرة على ناقلات نفط في منطقة الخليج نسبتها واشنطن لطهران التي تنفي أي علاقة لها.

وفيما تعزز واشنطن وجودها العسكري في الشرق الأوسط، أعلنت إيران أن احتياطها من اليورانيوم المخصب سيتخطى اعتبارا من 27 حزيران/يونيو المستوى المنصوص عليه في الاتفاق الدولي.

إيران تعلن إعدام "متعاقدا مع وزارة الدفاع" بتهمة التجسس

أعدمت إيران "متعاقدا مع وزارة الدفاع" بتهمة التجسس لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، وفق ما ذكرت وكالة إسنا شبه الرسمية للأنباء السبت.

وقالت إسنا نقلا عن الجيش الإيراني "تم تنفيذ حكم الاعدام بحق جلال حاجي زوار، المتعاقد مع الوكالة الجوية والفضائية التابعة لوزارة الدفاع والذي تجسس لحساب سي.آي.إيه والحكومة الأمريكية"، من دون أن تذكر تاريخ الإعدام.

فرانس24/ أ ف ب