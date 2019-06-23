بومبيو يزور السعودية والإمارات في خضم الأزمة مع إيران

أ ف ب/ أرشيف

في خضم التوتر بين واشنطن وطهران، يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد إلى السعودية والإمارات لبحث الأزمة.

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يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد إلى السعودية والإمارات لبحث الأزمة مع إيران. وصرح بومبيو للصحافيين قبل فترة وجيزة من مغادرته واشنطن "سنتحدث عن كيفية التأكد من البقاء جميعا على الخط نفسه إستراتيجيا، وكذلك عن كيفية تشكيل تحالف عالمي" بشأن إيران. وتابع أنه سيزور البلدين "الحليفين القريبين" في طريقه إلى الهند حيث يبدأ زيارة الثلاثاء.

ويزداد التوتر حدة بعد إسقاط إيران الخميس طائرة مسيرة أمريكية. وتؤكد طهران أن الطائرة اخترقت مجالها الجوي وهو ما تنفيه واشنطن. وردا على إسقاط الطائرة الأمريكية، أعدت واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغاها في اللحظات الأخيرة.

ويلي إسقاط الطائرة المسيّرة الأمريكية هجمات استهدفت ناقلات نفط في منطقة الخليج اتّهمت واشنطن طهران بتنفيذها، ما نفته بشدة الجمهورية الإسلامية.

فرانس24/ أ ف ب