بومبيو يبحث في الرياض "كيفية بناء تحالف دولي" ضد إيران

في خضم التوتر بين واشنطن وطهران، وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صباح الاثنين إلى السعودية في زيارة شرق أوسطية ستشمل أيضا الإمارات لبحث "كيفية تشكيل تحالف عالمي" ضد إيران. من جهتها أكدت طهران أن العقوبات الجديدة التي توعدت واشنطن بفرضها لن يكون لها "أي تأثير".

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وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صباح الاثنين إلى السعودية لإجراء محادثات مع الرياض، الحليفة المقربة لواشنطن، وسط تصاعد التوتر مع إيران التي توشك أن تعلن ضدها عقوبات جديدة.

ويتوقع أن يلتقي بومبيو العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة قبل أن يتوجه إلى الإمارات، وفق ما أفاد مسؤولون أمريكيون.

ويؤيد السعوديون والإماراتيون الموقف الحازم الذي تعتمده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال إيران.

ردود فعل الشارع الإيراني في خضم التوتر بين واشنطن وطهران

وفي تعليق على زيارته للسعودية والإمارات، قال بومبيو الأحد للصحافيين قبيل مغادرته واشنطن "سنبحث معهم كيفية التثبت من أننا جميعا على خط واحد استراتيجيا وكيفية بناء تحالف دولي" واصفا الدولتين الخليجيتين بأنهما "حليفان كبيران في التحدي الذي تطرحه إيران".

وأكد أن بلاده تسعى إلى تشكيل تحالف "ليس فقط في أنحاء دول الخليج بل في آسيا وأوروبا، يتفهم هذا التحدي ويكون مستعدا للتصدي لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".

وتصاعد التوتر أكثر في الخليج بعد إسقاط إيران الخميس طائرة مسيرة أمريكية تقول طهران إنها اخترقت مجالها الجوي، فيما تنفي واشنطن ذلك.

وردا على إسقاط الطائرة الأمريكية، أعدت واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغاها في اللحظات الأخيرة لاعتبارها "غير متناسبة".

وجاء إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية بعد تعرض ناقلات نفط لهجمات في منطقة الخليج، اتهمت واشنطن طهران بتنفيذها، فيما نفت الجمهورية الإسلامية أي ضلوع لها فيها.

إيران تؤكد أنها لن تتأثر بعقوبات أمريكية جديدة

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن العقوبات الاقتصادية الجديدة التي تستعد واشنطن لفرضها الاثنين على إيران، لن يكون لها "أي أثر".

وتساءل موسوي خلال مؤتمر صحافي في طهران "هل لا يزال هناك فعلا عقوبات لم تفرضها الولايات المتحدة على بلادنا وأمتنا مؤخرا أو خلال الأربعين سنة الأخيرة؟" مضيفا "لا نعتبر أنه سيكون لها أي تأثير".

فرانس24/ أ ف ب