إيران: العقوبات الأمريكية "العقيمة" تعني "إغلاقا نهائيا" لمسار الدبلوماسية

أ ف ب

آية الله علي خامنئي بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف في طهران 15 يوليو/تموز 2018

أعلنت إيران الثلاثاء أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية الاثنين يعني إغلاقا "نهائيا" لمسار الدبلوماسية بين البلدين.

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بعد أن فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات اقتصادية جديدة استهدفت هذه المرة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ومسؤولين إيرانيين كبار آخرين متطلعة إلى ضربة جديدة للاقتصاد الإيراني، أعلنت الجمهورية الإسلامية أن هذه الخطوات التي وصفتها بالـ"عقيمة" تعني إغلاقا "نهائيا" لمسار الدبلوماسية بين البلدين.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي على تويتر إن "فرض عقوبات عقيمة على المرشد الأعلى لإيران (آية الله علي خامنئي) ووزير الخارجية الإيراني (محمد جواد ظريف) يغلق مسار الدبلوماسية بشكل نهائي مع حكومة ترامب".

فمع تزايد التوتر بين البلدين، وقع ترامب أمرا تنفيذيا بالعقوبات التي قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إنها ستجمد مزيدا من الأصول الإيرانية بمليارات الدولارات.

وقال ترامب إن أحد أسباب فرض العقوبات هو إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها اخترقت مجالها الجوي، لكنه أوضح أنها كانت ستفرض بأي حال.

"خامنئي مسؤول عن السلوك العدائي"

وقال الرئيس الأمريكي إن خامنئي مسؤول في النهاية عما وصفه "بالسلوك العدائي من قبل النظام".

وأوضح ترامب أن "العقوبات المفروضة عبر الأمر التنفيذي... ستحرم الزعيم الأعلى ومكتبه والمقربين منه ومن مكتبه من الوصول إلى موارد مالية أساسية".

واشنطن تستمر في تضييق الخناق على طهران

وترغب إدارة ترامب في إجبار طهران على الدخول في محادثات بشأن برامجها النووية والصاروخية وأنشطتها بالمنطقة. وزاد التوتر بين البلدين منذ مايو/أيار عندما أمرت واشنطن دول العالم بوقف استيراد النفط الإيراني.

العقوبات ستطال أيضا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فضلا عن ثمانية من كبار قادة الحرس الثوري. وقال ترامب إن العقوبات "رد قوي ومناسب على تصرفات إيران الاستفزازية المتزايدة". وأضاف الرئيس الأمريكي "سنواصل زيادة الضغط على طهران حتى يتخلى النظام عن أنشطته وتطلعاته الخطيرة".

وقالت إيران الاثنين إن هجمات إلكترونية أمريكية على جيشها فشلت، بينما سعت واشنطن لحشد الدعم في الشرق الأوسط وأوروبا لموقف متشدد جعلها على شفا حرب مع عدوها القديم.

فرانس24/ أ ف ب