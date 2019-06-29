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التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة باتجاه مطار جازان

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مقاتل يمني، موال للحركة الشيعية الحوثية، يؤمن حشدًا بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد في العاصمة صنعاء، في 20 نوفمبر شباط 2018.
مقاتل يمني، موال للحركة الشيعية الحوثية، يؤمن حشدًا بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد في العاصمة صنعاء، في 20 نوفمبر شباط 2018. أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس 24 تابِع

هاجم الحوثيون مساء السبت مواقع عسكرية وحظائر طائرات تابعة لمطار جازان السعودي، طبقا لما ذكره تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين، ولم تؤكد السعودية الخبر. وفي الوقت نفسه، أعلن التحالف بقيادة السعودية أنه اعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب المطار نفسه.

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ذكر تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي في اليمن نقلا عن متحدث عسكري أن الجماعة المتحالفة مع إيران هاجمت مساء السبت مواقع عسكرية وحظائر طائرات بمطار جازان السعودي، ولم يرد بعد أي تأكيد من السعودية.
 

قال المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية مساء السبت إن قوات التحالف اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب مطار جازان.

 
وكثفت الجماعة، التي أزاحت بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية عن الحكم في صنعاء أواخر عام 2014، هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية هذا الشهر.

فرانس 24/ رويترز

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