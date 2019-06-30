تركيا تتهم قوات حفتر باعتقال ستة أتراك في ليبيا

أ ف ب / أرشيف

اتهمت أنقرة الأحد قوات المشير الليبي خليفة حفتر باعتقال ستة أتراك، من دون الكشف عن تفاصيل الاعتقال أو مكان المعتقلين ولكنها حذرت من العواقب في حال عدم الإفراج عن مواطنيها. وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قد أعلن الأحد أن بلاده سترد على أي هجوم تنفذه قوات المشير خليفة حفتر ضد مصالحها، بعد أن هدد حفتر باستهداف سفن ومصالح تركية في ليبيا.

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ذكرت تركيا الأحد أن قوات المشير الليبي خليفة حفتر اعتقلت ستة من مواطنيها محذرة من العواقب في حال عدم الإفراج الفوري عنهم.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية "إن اعتقال ستة من مواطنينا من قبل قوات ميليشيا غير شرعية ترتبط بحفتر هو بلطجة وقرصنة. ونتوقع الإفراج عن مواطنينا فورا".

وأضاف البيان "إذا لم يحدث ذلك، فسيصبح عناصر حفتر أهدافا مشروعة".

ولم تكشف الوزارة تفاصيل عن مكان احتجاز المواطنين الأتراك أو تاريخ احتجازهم.

ويأتي ذلك بعدما أمر حفتر القوات التي يقودها باستهداف سفن وشركات تركية وحظر الرحلات من وإلى تركيا وتوقيف الرعايا الأتراك في ليبيا، بحسب ما أعلن المتحدث باسم قوات حفتر الجمعة.

قوات حفتر تقول إنها دمرت طائرة تركية مسيرة في ليبيا وتوقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في تدوينة على فيسبوك الأحد أن الجيش الوطني دمر طائرة تركية مسيرة في قاعدة معيتيقة الجوية العسكرية بالعاصمة طرابلس.

وتوقفت الملاحة الجوية اليوم الأحد في المطار المدني الوحيد العامل بالعاصمة الليبية، ويقع في معيتيقة أيضا، وذلك بعد أنباء عن ضربة جوية.

رد سريع

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار سبق وأعلن الأحد أن بلاده سترد على أي هجوم تنفذه قوات المشير خليفة حفتر ضد مصالحها، بعد أن هدد حفتر باستهداف سفن ومصالح تركية في ليبيا.

وقال آكار لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء"سيكون هناك ثمن باهظ جدا لأي موقف عدائي أو هجوم، سنرد بالطريقة الأكثر فعالية والأقوى".

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر قد قال السبت في بيان إن الأوامر صدرت "للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية باستهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية".

فرانس24/ أ ف ب