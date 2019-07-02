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السعودية: إصابة 9 مدنيين في هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة استهدف مطار أبها

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لوحة تشير إلى مطار أبها في جنوب شرق المملكة السعودية الذي استهدف بهجوم من الحوثيين اليمنيين في 12 يونيو/تموز 2019
لوحة تشير إلى مطار أبها في جنوب شرق المملكة السعودية الذي استهدف بهجوم من الحوثيين اليمنيين في 12 يونيو/تموز 2019 أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس 24 تابِع
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فيديو : سحر طارق

أسفر هجوم بطائرة مسيرة نفذه الحوثيون على مطار أبها السعودي، عن إصابة ما لا يقل عن تسعة مدنيين، وفق ما أعلن التحالف العسكري في اليمن. من جانبهم أعلن الحوثيون عبر قناة المسيرة الناطقة باسمهم فجر الثلاثاء أنّهم نفذوا بواسطة "سلاح الجو المسير عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي".

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أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض ضد الحوثيين في اليمن أن ما لا يقل عن تسعة مدنيين أصيبوا بجروح في هجوم بطائرة مسيرة شنه الحوثيون على مطار أبها الدولي في جنوب السعودية فجر الثلاثاء.

وتضمن بيان للتحالف أن "الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين، 8 منهم سعوديون وواحد يحمل الجنسية الهندية، بإصابات جميعها مستقرة مبدئيا وقد تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات المتخصصة". فيما أشار البيان إلى أن جماعة الحوثيين "أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار مسيرة ما يمثّل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين".

وكان الحوثيون أعلنوا عبر قناة المسيرة الناطقة باسمهم فجر الثلاثاء أنهم نفذوا بواسطة "سلاح الجو المسير عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي".

وأبها مدينة جبلية تعدّ مقصداً للسعوديين خلال فصل الصيف هربا من الحرارة المرتفعة في العاصمة الرياض وجدة.

والحوثيون المقرّبون من طهران والذين يواجهون غارات مستمرة للتحالف منذ 2015 تسببت بخسائر ثقيلة في أرواح المدنيين، كثفوا في الأسابيع الأخيرة هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة عبر الحدود.

وفي بيانه جدد التحالف اتهام إيران بأنها هي من أمر المتمردين اليمنيين بشن الهجوم على مطار أبها. حيث قال إن "استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدّمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية"، مؤكدا أن هجمات الحوثيين "قد ترقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة".

ويذكر أن اليمن يشهد منذ 2014 نزاعا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وقد تصاعدت حدّة هذا النزاع مع تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 دعما للحكومة.

وتسبب هذا النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.

فرانس24/ أ ف ب

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