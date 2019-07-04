الرئيس التركي يصف المشير الليبي خليفة حفتر بـ"القرصان"

أ ف ب / أرشيف

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات صحافية نشرت الخميس، المشير الليبي خليفة حفتر بـ"القرصان"، في وقت بلغ فيه التوتر بين الرجلين أشده، بعد اتهام أردوغان لحفتر باعتقال ستة أتراك، وبعد تهديد قوات حفتر باستهداف سفن ومصالح تركية في ليبيا.

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أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات نشرت الخميس وصف فيها المشير الليبي خليفة حفتر بـ"القرصان". وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه ليبيا ازدياد في حدة التوتر العسكري.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس والتي يحاول حفتر الإطاحة بها من معقل قواته في شرق البلاد.

ويذكر أن قوات حفتراحتجزت ستة بحارة أتراك هذا الأسبوع، بعدما حمل المشير أنقرة مسؤولية خسارته لمدينة غريان، القاعدة الخلفية الرئيسية لقواته والواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب العاصمة.

ومن جانبه، قال أردوغان للصحافيين في تصريحات نشرتها عدة صحف محلية إن "حفتر ليس أكثر من قرصان". مضيفا "نأمل في غضون فترة قصيرة أن تأتي فرصة لليبيا لإجراء انتخابات وأن يحصل الناس على فرصة تمثيل ديمقراطي لحقوقهم".

وأكد إردوغان في حزيران/يونيو أن تركيا تزود حكومة طرابلس بالسلاح معتبرا أن ذلك ضروري "لإعادة التوازن" في الحرب ضد حفتر، الذي يحظى بدعم من خصمي تركيا، مصر والإمارات.

فرانس24/ أ ف ب