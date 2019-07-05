الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقد اجتماعا الأربعاء حول الملف النووي الإيراني

أ ف ب/ أرشيف

ستعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء اجتماعا طارئا حول النووي بطلب من الولايات المتحدة. وكانت إيران قد أعلنت أنها ستنفذ الأحد تهديدها بتخصيب اليورانيوم حتى درجة محظورة.

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أفاد متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة أن الوكالة الأممية ستعقد اجتماعا طارئا الأربعاء في العاشر من يوليو/تموز، بناء على طلب من الولايات المتحدة لعرض انتهاكات إيران للاتفاق النووي الذي وقع العام 2015.

وقال المتحدث إن مجلس حكام الوكالة التي مقرها في فيينا سيلتئم "الأربعاء في الساعة 14:30". وكانت الولايات المتحدة قد طلبت عقد الاجتماع بعدما تجاوزت طهران الحد المسموح به في الاتفاق لمخزونها من اليورانيوم المخصب.

وكانت إيران قد أعلنت أنها ستنفذ الأحد تهديدها بتخصيب اليورانيوم حتى درجة محظورة.

وطالبت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في فيينا بعقد هذا الاجتماع، "لمناقشة أحدث تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، الذي أكد في وقت سابق أن إنتاج إيران تجاوز 300 كلغ من اليورانيوم الضعيف التخصيب.

وأكدت البعثة "ضرورة أن يقدم المدير العام عرضا شاملا وواقعيا للأنشطة الإيرانية وكل التغييرات التي تطرأ عليها".

والوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن التحقق من وفاء طهران بالالتزامات التي أعلنتها حيال المجتمع الدولي في تموز/يوليو 2015 في فيينا، عبر اتفاق يضمن الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية.

وردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار 2018 انسحاب بلاده من جانب واحد من هذا الاتفاق، وإعادة فرض العقوبات على إيران، أعلنت طهران أنها تعتزم الانسحاب تدريجا من التزاماتها إذا كانت الدول الأخرى التي وقعت الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، لا تساعدها في تجنب العقوبات والخروج من عزلتها الاقتصادية.

فرانس24/ أ ف ب