تركيا: مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار سيارة مفخخة على الحدود مع سوريا

أ ف ب

قتل ثلاثة أشخاص الجمعة في انفجار سيارة مفخخة في مدينة الريحانية التركية على الحدود مع سوريا، وفق ما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أشار إلى أن الانفجار "عمل إرهابي على الأرجح".

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أدى انفجار سيارة مفخخة الجمعة في مدينة الريحانية التركية قرب الحدود مع سوريا إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وفق ما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن الانفجار "عمل إرهابي على الأرجح".

وذكرت وكالة رويترز أن الرئيس التركي، أوضح أن الانفجار نتج عن زرع قنبلة في إحدى السيارات.

وتابع في تصريح متلفز: "زملاؤنا يقومون بالتحقيقات للكشف عن الملابسات"، مشيرا إلى أن الحكومة ستعطي معلومات إضافية في الساعات المقبلة.

وأظهرت الصور التي نقلها التلفزيون التركي ألسنة اللهب تخرج من السيارة والدخان الكثيف، بينما كان رجال الإطفاء يسعون لإطفاء الحريق.

وفي مايو/أيار 2013، هز المنطقة نفسها تفجيران أديا إلى مقتل أكثر من 50 شخصا، في واحد من أكثر الهجمات الدموية في تاريخ تركيا الحديث.

وفي عامي 2015 و2016، أدت هجمات عزتها الحكومة إلى جماعات متطرفة وإلى جماعات كردية إلى مقتل المئات.

وكان آخر هجوم كبير شهدته تركيا قد وقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حين اقتحم رجل ملهى ليلي وأطلق النار على الحاضرين، موديا بحياة 39 شخصا.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز