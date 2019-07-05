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الرئيس الروسي قلق من تدفق المسلحين من إدلب السورية إلى ليبيا

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يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر مع رئيس الوزراء الإيطالي في روما في 4 يوليو تموز 2019
نص : فرانس 24 تابِع

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس عن قلقه من تدفق المسلحين من محافظة إدلب السورية إلى ليبيا، كما حذر من تدهور الأوضاع في ليبيا. تصريحات بوتين جاءت عقب لقائه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في روما. وشدد بوتين على ضرورة التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا.

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إنه قلق من تدفق المسلحين على ليبيا من محافظة إدلب السورية وحذر من أن الوضع في ليبيا يتدهور.

وتابع بوتين، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في روما بعد أن أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن موسكو تأمل أن توافق الأطراف المتحاربة في ليبيا على وقف إطلاق النار وإجراء محادثات والدخول في عملية سياسية لحل مشكلات البلاد.

وأضاف "يجب وضع حد للمواجهات المسلحة في أقرب وقت وإقامة حوار" في ليبيا.

 

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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