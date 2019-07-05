مجلس الأمن يدعو لوقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا

أ ف ب

دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة لوقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا. وشدد في بيان على "ضرورة أن يسارع جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد...".

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دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة في بيان إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا. وحظي البيان الذي ندد بغارة جوية الثلاثاء على مركز لإيواء اللاجئين قرب طرابلس، بدعم الولايات المتحدة.

وجاء في البيان أن "أعضاء مجلس الأمن يشددون على ضرورة أن يسارع جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد ويلتزموا وقفا لإطلاق النار".

وقتل الأربعاء عشرات المهاجرين في قصف لمركز إيواء قرب طرابلس، اتهمت حكومة الوفاق قوات حفتر بالوقوف وراءه. كما أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن "قلقها العميق" إزاء الوضع في ليبيا.

فرانس24/ أ ف ب