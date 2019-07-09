اليمن: الحوثيون يطالبون بانسحاب كامل لقوات التحالف بعد خطة "إعادة انتشار" إماراتية

دعا محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا لدى الحوثيين الثلاثاء لانسحاب كامل لقوات التحالف الذي تقوده السعودية من اليمن، في أعقاب إعلان الإمارات أنها ستخفض عديد قواتها في هذا البلد "لأسباب إستراتيجية" ضمن خطة إعادة انتشار".

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طالب الحوثيون الثلاثاء بانسحاب كامل للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية من اليمن بعد إعلان الإمارات، العضو الرئيسي في التحالف، عن خطة "إعادة انتشار" تتضمن خفض عديد قواتها في هذا البلد.

وكتب محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا لدى الحوثيين في تغريدة "ندعو دول العدوان لإعلان الانسحاب من اليمن فالجمهورية اليمنية ترفض العدوان والحصار والحظر الجوي".

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وأضاف أن "الانسحاب من اليمن هو القرار المثالي الذي يجب اتخاذه في هذا الوقت بالذات".

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وقد تصاعدت حدة هذا النزاع مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 دعما للحكومة. لكن الإمارات أعلنت الاثنين خطة "إعادة انتشار" وخفضا في عديد قواتها في اليمن.

وقال مسؤول إماراتي كبير الاثنين مشترطا عدم الكشف عن هويته "هناك خفض في عديد القوات لأسباب إستراتيجية في الحديدة (في غرب اليمن) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى".

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وأضاف "الأمر يتعلق بالانتقال من (...) إستراتيجية القوة العسكرية أولا إلى إستراتيجية السلام أولا".

وتابع "لكنها (القوات الإماراتية) لا تزال (...) تدير الوضع العسكري في الساحل الغربي بشكل كامل مع القوات اليمنية ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية".

وكثف الحوثيون هجماتهم بصواريخ وطائرات من دون طيار عبر الحدود السعودية في الأسابيع الأخيرة.

وأدت ثلاثة من تلك الهجمات إلى مقتل شخص على الأقل وجرح 56 آخرين في السعودية منذ 12 يونيو/حزيران، وفق السلطات السعودية.

وتتهم السعودية إيران بتزويد الحوثيين بأسلحة متطورة وهو ما تنفيه طهران.

فرانس24/ أ ف ب