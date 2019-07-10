تركيا تواصل التنقيب عن الغاز قبالة قبرص رغم التحذيرات الأوروبية

أ ف ب

تعتزم تركيا مواصلة أعمال التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية. وأعلنت وزارة الخارجية في بيان الأربعاء أن إحدى السفن التركية باشرت أعمال التنقيب فيما تستعد سفينة ثانية لبدء العمليات، وتأتي هذه التصريحات رغم الانتقادات والتحذيرات الموجهة إليها من أثينا والاتحاد الأوروبي داعين إياها لوقف الأنشطة "غير المشروعة".

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أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء أن أنقرة ستواصل أعمال التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية، وذلك رغم تحذيرات أثينا والاتحاد الأوروبي الذي دعا أنقرة إلى وقف أنشطتها التي وصفها بأنها "غير مشروعة".

وأثار اكتشاف احتياطي هائل من الغاز في شرق المتوسط خلافا بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا التي أرسلت الشهر الماضي سفينة ثانية، يافوز، للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

وتضمن بيان وزارة الخارجية التركية أن أنقرة "ترفض" الانتقادات التي وجهها مسؤولون يونانيون وأوروبيون، مشددة على أن إحدى سفنها باشرت أعمال التنقيب في مايو/أيار فيما تستعد سفينة ثانية لبدء العمليات. وتابعت أن "أنشطة التنقيب التي تقوم بها سفينتنا يافوز تستند إلى أسس شرعية وقانونية".

وأرسلت تركيا في 20 يونيو/حزيران "يافوز" وهي السفينة الثانية التي تجري عمليات تنقيب قبالة سواحل قبرص، بعدما كانت قد أرسلت السفينة "فاتح" في مايو/أيار للتنقيب في مياه المنطقة الاقتصادية القبرصية.

وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل حادة من قبل كلّ من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي الذي كرّر مرارا تحذيراته لأنقرة.

من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان الاثنين أن المحاولة الثانية من جانب تركيا للتنقيب عن النفط والغاز تشكل "تصعيدا غير مقبول" بعدما دعا أنقرة إلى وقف أنشطتها "غير المشروعة" أو مواجهة عقوبات. فيما قال المجلس الأوروبي إنه ينظر في احتمال "اتخاذ إجراءات مناسبة" وسيرد "بشكل متضامن بالكامل مع قبرص".

ووجهت الولايات المتحدة ومصر انتقادات مماثلة هذا الأسبوع، إذ حضت واشنطن السلطات التركية على "وقف هذه العمليات" فيما أعربت القاهرة "عن قلقها" حيال عزم تركيا التنقيب قبالة سواحل قبرص.

وأطلق اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط سباقا لاستكشاف الثروات الكامنة في قعر البحر وأثار توترات بين قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، وتركيا.

فرانس24/ أ ف ب