تحطم قمر صناعي إماراتي إثر فشل عملية إطلاق صاروخ "فيغا" من غويانا الفرنسية

أ ف ب (أرشيف)

تحطم القمر الصناعي الإماراتي الخاص بالمراقبة "فالكون آي 1" (عين الصقر 1) بعد فشل عملية إطلاق صاروخ "فيغا" من إقليم غويانا الفرنسي ليل الأربعاء الخميس، على ما أعلنت شركة "آريان سبايس" مشيرة إلى حدودث "خلل ضخم أدى لخسارة المهمة" في أول فشل للصاروخ فيغا منذ دخوله الخدمة في 2012.

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أعلنت شركة "آريان سبايس" فشل عملية إطلاق صاروخ "فيغا" من غويانا الفرنسية ليل الأربعاء الخميس في مهمة لحساب الإمارات كان يفترض أن يضع خلالها قمر المراقبة "فالكون آي 1" في المدار.

وقالت مديرة العمليات في الشركة لوس فابرغيت في تصريح من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية إنه "بعد حوالى دقيقتين من الإقلاع (...) حصل خلل ضخم أدى إلى خسارة المهمة. باسم آريان سبايس أتقدم بأصدق الاعتذار لعملائنا على خسارة شحنتهم".

وكانت عملية إطلاق الصاروخ أرجئت مرتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وهذا أول فشل يُمنى به "فيغا" بعد 14 عملية إطلاق ناجحة قام بها هذا الصاروخ الفضائي الخفيف الوزن منذ دخوله الخدمة في المركز الفضائي الغوياني في 2012.

The Vega rocket’s trajectory has deviated from the planned flight path. The launcher lifted off a few minutes ago with the Falcon Eye 1 Earth-imaging satellite for the UAE’s military. https://t.co/stR38gqMmr pic.twitter.com/6Ng5EFhuTY Spaceflight Now (@SpaceflightNow) July 11, 2019

وبحسب مشاهد فيديو لعملية الإطلاق بثتها "آريان سبايس" بدا أن الصاروخ يسير على الخط المرسوم له قبل أن ينحرف عن مساره بعد مرور دقيقتين على إطلاقه ثم "يتدهور"، بحسب المصطلح الذي استخدمته الشركة لوصف عملية سقوط الصاروخ.

ولم تتضح في الحال أسباب هذا الفشل.

وكانت مهمة الصاروخ وضع قمر المراقبة "فالكون آي 1" (عين الصقر 1) في المدار لحساب الإمارات.

وفي الأساس، كان من المفترض إطلاق الصاروخ ليل الجمعة السبت لكن العملية أرجئت مرة أولى إلى الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية، ثم أرجئت مرة ثانية إلى الأربعاء للسبب ذاته.

وكان الهدف من وضع القمر "فالكون آي 1" في المدار "تلبية حاجات القوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة من جهة وتوفير صور للسوق التجارية من جهة أخرى"، بحسب "آريان سبايس".

سيُكمل قمر #عين_الصقر الصناعي 15 دورة حول الأرض بشكل يومي، وسيتم استلام الصور مباشرة من خلال المحطة الأرضية التابعة لمركز الاستطلاع الفضائي ومحطات قطبية تسهم في سرعة وصول الصور. تابعوا البث المباشر لعملية الإطلاق من قاعدة غيانا الفرنسية عبر https://t.co/jDdwMwVoOf pic.twitter.com/eyHQPJrLlT وكالةالإمارات للفضاء (@uaespaceagency) July 10, 2019

وبلغت زنة القمر الصناعي حوالى 1200 كلغ عند الإقلاع وكان مفترضا وضعه في مدار يبعد 611 كيلومترا عن الأرض.

وطور هذا القمر الصناعي كونسورسيوم تقوده أيرباص للدفاع والفضاء وتاليس ألينيا سبايس.

وكانت هذه سادس عملية إطلاق تنفّذها "آريان سبايس" منذ مطلع العام.

فرانس 24 / أ ف ب