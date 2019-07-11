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أتراك يهاجمون ويخربون محلات يملكها سوريون في إسطنبول

صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24

أظهرت فيديوهات وصور تناقلها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عدد من الأتراك بمهاجمة وتخريب محلات يملكها سوريون في أحد الأحياء الشعبية في إسطنبول. ومنذ اندلاع النزاع السوري، تؤوي تركيا على أراضيها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون سوري وتقدم لهم خدمات الصحة والتعليم، لكن الأزمة الاقتصادية أدت لتوتر العلاقة بين السوريين وعدد من الأتراك ممن يعتبرون أن اللاجئين باتوا عبئا ثقيلا على تركيا. وفي هذا الصدد، قال أحمد وهو حلاق سوري "كنا نشتغل في المحل، وقعت أزمة وهجوم في الحارات وتم ضرب السوريين وكسرت المحلات".