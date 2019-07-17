قطر تعلن أن الصاروخ الذي ضبطته الشرطة الإيطالية بيع لبلد آخر منذ سنوات

أ ف ب

كشفت قطر الثلاثاء نتيجة التحقيقات التي أطلقتها لمعرفة حقيقة وصول أسلحة تنتمي للجيش القطري إلى جماعة مناصرة لليمين المتطرف في إيطاليا. وأعلنت الدوحة أن الصاروخ بيع إلى دولة أخرى ليست إيطاليا عام 1994. وتحفظت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لؤلؤة الخاطر عن ذكر اسم الدولة الأخرى التي سبق أن بيع إليها الصاروخ قبل 25 عاما.

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أعلنت الدوحة الثلاثاء أن صاروخا امتلكه الجيش القطري سابقا وجرى ضبطه الاثنين في إيطاليا بحوزة جماعات يمينية متطرفة في عملية للشرطة الإيطالية كان قد بيع إلى دولة ثالثة عام 1994.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية لؤلؤة الخاطر عن قلق قطر التي تتابع عن كثب التقارير الإعلامية المتعلقة بضبط ترسانة أسلحة لدى ما وصف بـأنها "جماعة يمينية متطرفة" في إيطاليا والعثور على صاروخ مارتا جو-جو فرنسي الصنع كانت القوات القطرية المسلحة تمتلكه في الماضي.

وأضافت لؤلؤة الخاطر "تعمل دولة قطر عن كثب مع الأطراف المعنية في جمهورية إيطاليا الصديقة والدولة التي بيعت لها الأسلحة لكشف الحقائق، كما نؤكد على قلقنا من أن صاروخا بيع قبل 25 سنة انتهى به المطاف في أيادي طرف ثالث لا يمثل دولة أو حكومة".

تذكارات لهتلر ومواد دعائية للنازيين وصاروخ قطري في منزل يميني متطرف

لقد ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ثلاثة أشخاص من بينهم شخص يبلغ 50 عاما يدعى فابيو ديل بيرغيولو كان قد ترشح في السابق لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب "فورزا نوفا" الفاشي، إذ عثر في منزله على مجموعة كبيرة من الأسلحة من بينها الصاروخ بالإضافة إلى مواد دعائية للنازيين الجدد وتذكارات لهتلر.

وقالت الشرطة "خلال العملية تم ضبط صاروخ جو-جو صالح للاستخدام وبحالة ممتازة استخدمه الجيش القطري"، في إشارة إلى صاروخ ماترا.

وكشفت الخاطر أنه قد "تم بيع صاروخ مارتا سوبر530 من قبل دولة قطر في عام 1994 في صفقة ضمت 40 صاروخ مارتا سوبر 530 إلى دولة صديقة تفضل عدم ذكر اسمها في هذه المرحلة من التحقيق".

وكان ديل بيرغيولو يأمل ببيع الصاروخ مقابل 470 ألف يورو، وفقا لتقارير وسائل إعلام إيطالية.

وأشارت الشرطة إلى إن الصاروخ كان "بدون شحنة متفجرة ولكنه قابل لاعادة تجهيزه من قبل أشخاص متخصصين في هذا المجال".

وجاءت المداهمة نتيجة تحقيق أجرته الشرطة مع متطرفين إيطاليين يعرف عنهم بأنهم انضموا إلى المتمردين المؤيدين لروسيا الذين يقاتلون في أوكرانيا.

وقادت الرسائل التي اعترضتها الشرطة إلى التحري حول ديل بيرغيولو الذي أرسل صورا للصاروخ المعروض للبيع عبر تطبيق "واتساب".

وتمت مداهمة منزله بعد وضعه تحت المراقبة حيث عثر على مجموعة من الأسلحة بينها مدفع رشاش من طراز سكوربيون و306 قطعة سلاح و20 حربة.

وشملت الاعتقالات الأخرى شملت سويسريا (42 عاما) وإيطاليا (51 عاما) متهمين بحيازة وتسويق الصاروخ الذي عثرت عليه الشرطة في مستودع بالقرب من مطار ريفاناتزانو تيرمي الصغير في مقاطعة بافيا.

وصاروخ "مانترا سوبر 530 أف" الفرنسي تحديث لصاروخ "آر 530" الذي دخل الخدمة عام 1980 ويبلغ مداه 25 كيلومترا وبامكانه حمل 30 كيلوغراما من المتفجرات.

فرانس 24/ أ ف ب