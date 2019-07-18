ترامب يعلن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار بعد اقترابها من سفينة حربية أمريكية في مضيق هرمز

أ ف ب

أسقطت سفينة حربية أمريكية كانت تبحر في مضيق هرمز الخميس طائرة إيرانية بدون طيار، بعد أن اقتربت منها أقل من ألف ياردة، على ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داعيا دول العالم إلى حماية سفنها التي تعبر المضيق الإستراتيجي الهام.

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سفينة حربية أمريكية كانت تبحر في مضيق هرمز اليوم الخميس أسقطت طائرة إيرانية بدون طيار بعدما اقتربت منها لمسافة خطرة.

وقال ترامب إن الطائرة الإيرانية المسيرة اقتربت من السفينة "يو إس إس بوكسر" أقل من ألف ياردة، مما دفع بالسفينة الحربية إلى القيام "بعمل دفاعي" أسفر عن "تدمير الطائرة المسيرة".

وشدد ترامب على أن الطائرة الإيرانية "عرضت للخطر سلامة السفينة وطاقم السفينة".

وجاء إعلان ترامب إسقاط الطائرة المسيرة في وقت يتصاعد فيه التوتر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران منذ أعادت إدارة الرئيس الجمهوري فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

وصرح ترامب "هذه أحدث حلقة من مسلسل طويل من الأعمال الاستفزازية والعدائية التي تقوم بها إيران ضد السفن العاملة في المياه الدولية". وتابع أن "الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في الدفاع عن منشآت موظفينا ومصالحنا، وتدعو كل الدول إلى إدانة محاولة إيران عرقلة حرية الملاحة والتجارة العالمية".

وقال الرئيس الأمريكي "أدعو بقية الدول إلى حماية سفنها أثناء مرورها عبر المضيق والعمل معنا في المستقبل".

فرانس 24/ أ ف ب