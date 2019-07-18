ريبورتاج

ريبورتاج: مصر تمنع أصحاب الجوازات الفلسطينية التي لا تحمل رقما وطنيا من مغادرة غزة

فرانس24/ صورة مقتطفة من الفيديو

أصدرت السلطات المصرية قرارا بمنع أصحاب الجوازات الفلسطينية التي لا تحمل رقما وطنيا من مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح. تداعيات كبيرة بسبب القرار على حملة هذا الجواز في غزة، خاصة أن ملفهم معلق منذ توقف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وتم إصدار الجواز لبعض الفلسطينيين لتسهيل حركة من دخلوا إلى غزة عقب اتفاق أوسلو والانتفاضة الثانية، ولم يمنحوا أرقاما وطنية تعرف بالهوية الخضراء، وتصدرها السلطات الإسرائيلية فقط. قرار القاهرة دفع العشرات من حملة هذه الجوازات للاعتصام أمام مقر دائرة شؤون اللاجئين. ولم تكشف مصر عن سبب خطوتها تلك التي تستثني منه حملة وثائق السفر المصرية والأردنية من الفلسطينيين.