إيران تنفي فقدان إحدى طائراتها المسيرة وتعتقد أن واشنطن أسقطت "بالخطأ" طائرة أمريكية

أ ف ب/ أرشيف

طائرة بدون طيار أمريكية تحلق بالقرب من إيران قبيل إسقاطها فوق مضيق هرمز بواسطة صاروخ أرض-أرض إيراني، 20 يونيو حزيران 2019

صرح نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صباح الجمعة أن إيران لم تفقد أي طائرة من طائراتها المسيرة مؤخرا، وأرجح أن تكون الولايات المتحدة قد أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة "عن طريق الخطأ". وتأتي تصريحات الخارجية الإيرانية عقب إفادات أمريكية أن قواتها أسقط طائرة مسيرة إيرانية اقتربت من السفينة "يو إس إس بوكسر" الأمريكية أقل من ألف ياردة في مضيق هرمز.

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نفى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة أن تكون إيران فقدت أي طائرة مسيرة مؤخرا، مرجحا أن تكون الولايات المتحدة قد أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة "عن طريق الخطأ".

وكتب عراقجي في تغريدة على تويتر "لم نخسر أي طائرة مسيرة في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر. أخشى أن تكون (السفينة الأمريكية) يو إس إس بوكسر قد أسقطت واحدة من طائراتهم الأمريكية عن طريق الخطأ"، وذلك غداة إعلان الولايات المتحدة أنها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية.

We have not lost any drone in the Strait of Hormuz nor anywhere else. I am worried that USS Boxer has shot down their own UAS by mistake! Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) 19 juillet 2019

وأضاف "لم نخسر أي طائرة مسيرة في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر".

من جهته، صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس أنه لا يملك "أيّ معلومات عن فقدان طائرة مسيّرة" إيرانية. وقال لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، للاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "ليست لدينا أي معلومات عن فقدان طائرة مسيّرة اليوم".

ترامب يعلن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار بعد اقترابها من سفينة حربية أمريكية في مضيق هرمز

وكان ترامب أعلن الخميس إسقاط طائرة مسيرة إيرانية. وقال إنّ الطائرة اقتربت من سفينة الإنزال الأمريكية "يو إس إس بوكسر" لمسافة أقل من ألف متر، ما دفع السفينة الحربية إلى القيام "بعمل دفاعي" أسفر عن "تدمير الطائرة المسيّرة في الحال".

فرانس 24/ أ ف ب