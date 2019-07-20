التحالف بقيادة السعودية يعلن شن غارات على مواقع لتخزين الصواريخ الباليستية في صنعاء

أ ف ب (أرشيف)

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن السبت، شن سلسلة غارات ضد أهداف تابعة للحوثيين في صنعاء، بينها مواقع دفاع جوي وموقع لتخزين الصواريخ الباليستية. ولم يتضح ما إذا كانت الغارات قد تسببت بخسائر بشرية في صفوف الحوثيين أو المدنيين.

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شنت طائرات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن سلسلة غارات ضد مواقع الحوثيين في صنعاء بينها مخزن صواريخ باليستية، حسبما أعلن السبت متحدث عسكري.

وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف إن الطائرات نفذت "عملية عسكرية لتدمير خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ باليستية في محافظة صنعاء"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأفاد مراسل في صنعاء بسماع دوي انفجارات بدءا من الساعة الرابعة فجرا (01,00 ت غ).

وذكر الحوثيون من جهتهم عبر قناة "المسيرة" المتحدثة باسمهم أن طائرات التحالف استهدفت حديقة "21 سبتمبر" في شمال غرب صنعاء بخمس غارات، ومبنى وزارة الإعلام القريب منها بغارة واحدة.

لكن لم يتضح ما إذا كانت الغارات قد تسببت بخسائر بشرية في صفوف الحوثيين أو السكان.

الحوثيون يتوعدون برد قاس!!

وتوعد التحالف الحوثيين برد على هجمات مكثفة بطائرات من دون طيار استهدفوا خلالها منشآت حيوية في المملكة في الأسابيع الأخيرة.

وبعيد غارات السبت، أعلن المالكي أن قوات التحالف تمكنت "من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران (شمال صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة أبها" جنوب المملكة.

وأعلن الحوثيون من جهتهم عبر "المسيرة" عن تنفيذ "عدة هجمات بطائرات (مسيرة) على قاعدة" عسكرية جوية جنوب المملكة.

وفي مايو/أيار الماضي، قتل ستة أشخاص وأصيب عشرة آخرون بجروح في ضربات جوية على صنعاء وقعت بعد يومين من تعرض محطتي ضخ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية لهجوم بطائرات دون طيار.

وقال المالكي السبت إن التحالف ملتزم "بمنع وصول واستخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى، لمثل هذه القدرات النوعية التي تمثل تهديدا مباشرا لطائرات الأمم المتحدة والملاحة الجوية"، في إشارة إلى الدفاعات الجوية والصواريخ الباليستية التي تم استهدافها.

لكن المالكي لم يقدم تفاصيل إضافية عن نوعية الدفاعات الجوية المستهدفة.

فرانس24/ أ ف ب