طهران تعلن اعتقال 17 شخصا بتهمة التجسس لـ"سي آي إيه" وأحكاما بإلاعدام على بعضهم

أ ف ب

أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال 17 شخصا في إطار عملية تفكيك "شبكة تجسس" تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وذكر مدير دائرة مكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات الإيرانية أن بعض المعتقلين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام. ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا لمشتبه بهم قالت إنهم اعتُقلوا إلى حدود مارس/آذار 2019 وقالت إنهم ضباط في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

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أعلنت السلطات الإيرانية الاثنين توقيف 17 شخصا حكم على بعضهم بالإعدام، في سياق عملية تفكيك "شبكة تجسس" تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية التي أُعلن عنها في يونيو/حزيران.

وقال مدير دائرة مكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات الإيرانية للصحافيين بدون الكشف عن اسمه أنه "تم تفكيك شبكة تجسس (للسي آي إيه) بنجاح في 18 يوليو/تموز" مضيفا أنه "حكم على البعض بالإعدام، وعلى البعض الآخر بالسجن لفترات طويلة".

وقامت وسائل إعلام إيرانية بعرض صور تزعم أنها "لضباط في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية" كانوا على اتصال بجواسيس في إيران وأضافت بأن المشتبه بهم في التجسس لصالح المخابرات الأمريكية اعتُقلوا إلى حدود مارس/آذار 2019.

فرانس24/أ ف ب